استثمار

«سياحة النواب» توافق على قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى

بحضور وزير الدولة للشئون النيابية
ياسمين فواز 9:45 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 9:45 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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وافقت اللجنة المشتركة من لجان (السياحة، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والتشريعية) برئاسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، على مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث استمعت إلى ملاحظات النواب وممثلي الحكومة حول مواد القانون، وستقوم بإعداد تقريرًا بشأنه للعرض على المجلس.

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حضر الاجتماع، المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، والطيار هشام طنطاوى مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب.

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، إن المركز يستهدف تيسير الحركة وتعزيز السلامة الجوية، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وبما لا يمثل عبئاً على خزانة الدولة، ويساهم في تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي.

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وأكدت “نورا علي” أن قطاع الطيران المدنى يعد من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية لما يساهم به في تنمية حركة السياحة الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة، وتنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد.

من جانبه أكد المستشار علاء فؤاد، أنه تم عقد اجتماعات تحضيرية لمناقشة هذا المشروع لمنع وجود تشابك أو تداخل في الاختصاصات بين أيًا من الجهات الحكومية.

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وأضاف “فؤاد” أن حضوره اجتماع اللجنة جاء بناءً على تكليف من مجلس الوزراء للتأكيد على عدم ازدواج الاختصاصات داخل الجهات الحكومية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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