«سياحة النواب» تناقش «باركود بالعمرة».. وتبحث ضوابط الحج السياحي

تعقد لجنة السياحة بمجلس النواب ، برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحج السياحي والباركود الخاص بالعمرة.

ويتناول الاجتماع الأول؛ مناقشة نطاق سريان أحكام القانون الخاص ببوابة العمرة، فيما يتعلق بكيفية الحصول على “الباركود” ومدى صلاحيته للاستخدام قبل السفر إلى السعودية، بحضور ممثلين لوزارة السياحة.

كما يتناول الاجتماع مناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن اتخاذ عدد من الشركات الوهمية طرقا غير رسمية لأداء العمرة عن طريق تأشيرات الترانزيت.

وتبحث اللجنة مع ممثلي الوزارة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لإلزام كافة شركات بالتسجيل في بوابة العمرة المصرية.

ويتضمن الاجتماع الثاني؛ بحث ضوابط الحج السياحي لموسم 1444هجريا / 2023 ميلاديا، وفقا لأحكام قـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج..