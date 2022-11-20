«سياحة النواب» تفتح ملف مشكلات معبد إدفو.. وتناقش زيادة أسعار الطيران الداخلي

تعقد لجنة السياحة بمجلس النواب ، برئاسة النائبة نورا علي، خلال الأسبوع الجاري، 4 اجتماعات لمناقشة العديد من الملفات.

وتخصص اللجنة اليوم اجتماعين لمناقشة المشكلات التي يتعرض لها السائحين بإدفو، واستخدام “الحنطور” كوسيلة مواصلات رغم سوء حالتها، وتعرضها للحوادث، بجانب الطرق المتهالكة.

كما تناقش اللجنة تطوير المنطقة المؤدية لمعبد أدفو وتنظيم العمل في تلك المنطقة السياحية الهامة..

وتواصل اللجنة اجتماعها الثالث يوم الإثنين، حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمانى الشعولى بشأن ضبط وحوكمة منظومة البالون السياحي.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها مساء الإثنين لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الطيران الداخلي بشكل مغالى فيه في ظل اهتمام الدولة بتشجيع السياحة.