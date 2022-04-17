«سياحة النواب» تفتح ملف مسار العائلة المقدسة وتوصي بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، برئاسة النائبة نورا علي، بضرورة استكمال باقى أعمال التطوير بمسار العائلة المقدسة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن تحويل منطقة الدير المُحرق بمركز القوصية – محافظة أسيوط إلى منطقة سياحية دينية وجاذبة للسياحة الدينية.

كما أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، بأهمية الترويج لهذا المشروع الهام بجميع دول العالم لتشجيع السياح علي زيارة مسار العائلة المقدسة والتسويق علي مستوي السياحة الداخلية، ووضع أسيوط ضمن برنامج الليالي السياحية والمبيت بالمحافظة.

كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، لتسهيل الزيارات الوافدة على الديرين من أنحاء العالم، وضرورة تطوير وتوسعة وتهيئة الطرق المؤدية لدير المحرق، وتبكير دخول القوصية في مبادرة حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى.

جاء ذلك بحضور مهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة، والسفير محمد حجازى مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى، والمهندسة هويدا شافعى بدوى أحمد رئيس مركز ومدينة القوصية، وعثمان الحسينى حسن أحمد مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

وأكدت النائبة نورا على، أن مصر تتميّز بتنوّع المعالم السياحيّة، بالاضافة إلى أن مصر تضم مواقع من أهم المواقع ذات الأهمية الدينية للديانات السماوية الثلاثة، حيث تٌعد مصر من أكثر مدن العالم السياحية التي تحتوي على معالم سياحية دينية متنوعة.

وأوضحت نورا علي، أن محافظة أسيوط تضم نقطتين من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة وهما دير العذراء بدرنكة، ودير المُحرق بالقوصية، الذي أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ٦ أشهر، كما يضم الكنيسة الأثرية الأقدم بالعالم التى دشنها السيد المسيح.

وأكدت أن موضوع الاجتماع يتعلق باتمام مشروع قومى سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الحركة السياحية الوافدة، وسيضع مصر في مقدمة خريطة السياحة الدينية في العالم.