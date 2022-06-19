«سياحة النواب» تعقد جلسة استماع وحوار حول قانون إنشاء الغرف السياحية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة بمجلس النواب ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا علي، اليوم الأحد، جلسة استماع حول مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

جاء ذلك بحضور ممثلين من وزارة السياحة، واتحاد الغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت السياحية، والمستثمرين السياحيين.

وأكدت “نورا علي” أن اللجنة تستهدف من خلال القانون ضمان استقرار واستمرارية مجالس الغرف لتتمكن من تحقيقها الأهداف والتطلعات المرجوة، والقضاء على فكرة تعيين لجان تسيير أعمال.

ولفتت “نورا علي” إلى وجود حاجة ماسة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف، لا سيما وأنه مر على تطبيقه وقت طويل، ولما يشهده القطاع من طفرة كبيرة وتطور في عهد الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن الواقع العملي كشف وجود قصور في العديد من أحكام القانون رقم (85) لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها يحول دون مواكبة الظروف المستجدة.

واستمعت رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب خلال الجلسة لآراء ووجهات نظر جميع الحضور، وطالبتهم بإرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم مكتوبة إلى اللجنة، لمراعاتها خلال الاجتماعات القادمة خلال مناقشة مشروع القانون.

وأكدت اللجنة، في نهاية الجلسة، استكمال جلسات الاستماع والحوار حول مشروع القانون المقدم من الحكومة في اجتماع اللجنة القادم.