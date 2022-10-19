«سياحة النواب»: تعديلات قانون الغرف السياحية تنهض بالقطاع وتدعم الاقتصاد الوطني



أكدت أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب أن اللجنة عقدت أول جلسة استماع حول مشروع قانون إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بحضور المعنيين والمهتمين بالقطاع السياحي ، مشيرة إلى دور القانون البارز في دعم القطاع السياحي وأثره على التنمية المستدامة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت في تصريحات صحفية لها اليوم أهمية القانون في تنظيم عمل الغرف السياحية وسد أي ثغرات تتعلق بالغرف السياحية وبالتالي تحقيق الاستقرار لها حتى لا تتعرض للحل، لافتة إلى أن القانون يأتي في توقيت هام، حيث التحديات التي تواجه القطاع جراء الأزمة العالمية ويستلزم تشريعات تنهض بالقطاع السياحي وتجتذب السياحة الخارجية مؤكدة أن الهدف الأساسي هو دعم القطاع السياحي.

واقترح ممثلو غرفة شركات ووكالات السفر في جلسة الاستماع بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، جاء أبرزها إلغاء عبارة (المناطق السياحية) الواردة بالمادة (7)، وزيادة النصاب بالمادة (١٥) لصحة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية من 20% من عدد أعضاء إلى 45%.. كما قدم ممثلو الاتحاد والشركات السياحية ملاحظاتهم على مشروع القانون القادمة .