سياحة النواب تطالب بزيادة الغرف الفندقية لتناسب حجم خطة جذب 30 مليون سائح

شاركت النائبة نورا علي، مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، ورئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب في فعاليات الجلسة ال12 بالمؤتمر الاقتصادي تحت عنوان (خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح).

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق محمد حلمي وزير الطيران، ومجموعة من الخبراء ومستثمرو ومسؤولي السياحة..

واستعرض وزير السياحة أبرز التحديات التي قد تقف عائقا أمام تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى 30 مليون سائح، وذلك من خلال الورقة البحثية التي أعدتها الوزارة.

كما ألقى الوزير الضوء على عناصر قوة القطاع لتعظيم الاستفادة منه اقتصاديًا وتحقيق نسب نمو مطردة في تدفق الحركة تزيد على 25% سنوياً سعيًا نحو اجتذاب نصيب مصر العادل في حركة السياحة.

واستعرض وزير الطيران عددًا من الموضوعات المتعلقة بمنظومة الطيران وسبل توفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وخطة تطوير المطارات وزيادة الحركة الجوية القادمة.

ومن جانبها أكدت النائبة نورا علي، رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب ، أهمية قطاع السياحة كونه مكون رئيسي من مكونات الجمهورية الجديدة وركيزة من ركائز اقتصادها القومي، ومحور نهضتها وأداة فعالة في تنمية المجتمع.

وأوضحت نورا علي، أن السياحة تعد مقياسا لحضارة الدول وحجم ارثها التاريخي والثقافي ومستواها الاقتصادي والاجتماعي، وعنصر أساسي من عناصر النشاط الاقتصادي في الدول المختلفة..

وتقدمت نورا علي، بعدد من المقترحات منها؛ زياده أعداد الغرف الفندقية لتناسب حجم خطة جذب 30 مليون سائح، وتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين.