«سياحة النواب» تستعرض مع وزير الطيران موقف الرحلات الجوية مع أوكرانيا وروسيا

انتظام حركة الطيران (المنتظم) بين مصر وموسكو منذ أمس الجمعة

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، استمرار أعمال غرفة عمليات اللجنة لمتابعة كافة مستجدات وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع كافة الجهات المعنية.

وقالت النائبة نورا علي، إنها تواصلت مع وزير الطيران المدني، الكابتن محمد منار عنبة، حيث أكد انتظام حركة الطيران (المنتظم) بين مصر وموسكو منذ أمس الجمعة، واستمرار دراسة إعادة السياح الأوكران والروس العالقين.

وأشارت رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب ، إلى أن وزير الطيران أوضح بأن هناك تشديد على كافة القرى والفنادق السياحية بتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للسياح العالقين.

وأوضحت رئيس اللجنة، أن هناك تنسيق يجرى مع الجانبين الروسي والأوكراني فيما يخص خطة إعادة السياح المتواجدين على أرض مصر، ولم يصدر حتى الآن أي قرار في هذا الشأن.

وعن أوضاع المصريين في أوكرانيا ،قالت رئيس اللجنة، إن أوضاع المصريين بخير وأن وزارة الطيران أعلنت كامل استعدادها لخطة الاجلاء وفي انتظار الوقت والقرار المناسب لإعادتهم لأرض الوطن.