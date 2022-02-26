استثمار

«سياحة النواب» تستعرض مع وزير الطيران موقف الرحلات الجوية مع أوكرانيا وروسيا

انتظام حركة الطيران (المنتظم) بين مصر وموسكو منذ أمس الجمعة
ياسمين فواز 7:30 م, السبت, 26 فبراير 22 7:30 م, السبت, 26 فبراير 22

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أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، استمرار أعمال غرفة عمليات اللجنة لمتابعة كافة مستجدات وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع كافة الجهات المعنية.

وقالت النائبة نورا علي، إنها تواصلت مع وزير الطيران المدني، الكابتن محمد منار عنبة، حيث أكد انتظام حركة الطيران (المنتظم) بين مصر وموسكو منذ أمس الجمعة، واستمرار دراسة إعادة السياح الأوكران والروس العالقين.

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وأشارت رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب ، إلى أن وزير الطيران أوضح بأن هناك تشديد على كافة القرى والفنادق السياحية بتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للسياح العالقين.

وأوضحت رئيس اللجنة، أن هناك تنسيق يجرى مع الجانبين الروسي والأوكراني فيما يخص خطة إعادة السياح المتواجدين على أرض مصر، ولم يصدر حتى الآن أي قرار في هذا الشأن.

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وعن أوضاع المصريين في أوكرانيا ،قالت رئيس اللجنة، إن أوضاع المصريين بخير وأن وزارة الطيران أعلنت كامل استعدادها لخطة الاجلاء وفي انتظار الوقت والقرار المناسب لإعادتهم لأرض الوطن.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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