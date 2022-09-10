«سياحة النواب»: اعتماد البنك المركزي الروبل الروسي «ضربة معلم»

وصفت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، اعتماد البنك المركزي الروبل الروسي بقائمة العملات والدفع الرئيسية بالبنوك المحلية ب«ضربة معلم»..

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن القرار يتسم بالحكمة والذكاء الشديد وسينتج عنه نتائج عظيمة ومبهرة على قطاع السياحة، لافتًا إلى أن القرار بمثابة عودة الروح للجسد بالنسبة للسياحة الروسية داخل مصر.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، إلى موسم السياحي الشتوي سيكون مبشر للغاية وستتزايد المعدلات بصورة عظيمة، خاصة مع وجود فكر يواكب المتغيرات ويمتلك تحليلات عميقة لسوق السياحة العالمي.

وثمنت نورا علي، توقيت صدور القرار، حيث إنه يأتي في ظل حالة من الاضطراب والقلق يعانيها الروس مع دول الاتحاد الأوروبي، ما يبشر بعودة غزو السياح الروس للمنتجعات السياحية المصرية بمعدلات غير مسبوقة.

ووجهت رئيس سياحة النواب ، الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا القرار، ومطالبة كافة الجهات المعنية بالسياحة باستغلاله الاستغلال الأمثل وطرح برامج سياحية جديدة تجتذب العديد من الأسواق.