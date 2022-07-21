«سياحة النواب» : إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائى خطوة مهمة للترويج للمقصد المصرى

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفي عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمقترح وزارة السياحة بإنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي ، باعتباره تحولا كبيرا فى القطاع ومزيدا من الاتجاه نحو الاستفادة من التكنولوجيا فى الترويج للمقصد السياحى المصرى.

وقالت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تسهيل إجراءات التصوير السينمائي سيكون أحد العناصر المهمة لعمليات التسويق والترويج السياحي لمصر وهو الجانب الأهم، فضلا عن كونه أحد مصادر الدخل لوزارة السياحة والخزانة العامة للدولة، مضيفة أن القيود التى كانت مفروضة فى السابق على التصوير السينمائي لشركات الإنتاج العالمية أضاع على مصر مئات الملايين سنويا، خاصة تلك المتعلقة بالأفلام التاريخية التى تتحدث عن المصري القديم.

وأوضحت سحر طلعت أن التصوير السينمائي للشركات الأجنبية وكذلك المحلية يجب أن يتم وفق القانون، ووفق إستراتيجية تصدر من وزارتى السياحة والآثار والثقافة والمصرية، بما يبرز معه منتج ثقافي يوضح القوي الناعمة لمصر فى العالم، مشيرة إلى أن بعض الأفلام العالمية التى تتحدث عن مصر تم تصويرها فى بلدان مجاورة لنا بسبب القيود المفروضة، بما أضاع فرصا كبيرا للترويج والتسويق، فضلا عن دخل سياحى لا ينتهى ولا يتوقف.

وطالبت عضو لجنة السياحة والطيران، بضرورة تسجيل بعض صور الآثار المصرية ضمن حقوق الملكية الفكرية، حتى لا يتم التربح بحقوق تخص الشعب المصري والدولة المصرية أو استخدامها بما يسيئ لها، قائلة: “هذه منتجات ثقافية يجب استغلالها جيدا والحفاظ عليها”.