«سياحة الشيوخ» توصي بإنشاء صندوق استثمار لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ ، إن اللجنة أبدت اهتماما كبيرا بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر منذ الانعقاد الماضي للمجلس، لأهمية إحياء وتفعيل المسار وذلك من خلال مناقشات الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيلة اللجنة .

وناقشت اللجنة دراسة مسار على مدى 14 اجتماعا منذ الانعقاد الماضي اجتهدت خلالها في مناقشة والاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقضية وانتهت إلى التوصل للعديد التوصيات والنتائج وانتهت إلى التقرير النهائي تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأكد مسلم ، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة النهائي والتوصيات حول دراسة إحياء مسار رحلة العائلة المقدس أهمية إحياء مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية في مصر كعامل جذب سياحي خاصة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم السياحة في توقيت مهم.

واستعرضت النائبة سها سعيد مقدمة الدراسة ووكيلة اللجنة خلال الاجتماع أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير لمناقشتها من أعضاء اللجنة.

وقالت سها سعيد إن مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 25 نقطة إلا أن المشروع القومي لإحياء مسار العائلة بوزارة السياحة حدد العمل على تطوير 14 نقطة فقط حيث تم مناقشة المسئولين عن المشروع القومي لمسار العائلة المقدسة خلال اجتماعات اللجنة وتم الاستماع الى وتحركات الوزارات المعنية وخطة التطوير بالمحافظات والمدن وخطة التطوير نقاط المسار خلال الفترة الماضية والموازنات المخصصة للتطوير وتتضمن مناطق سياحية وكنائس وطرق ومطارات.

وأشارت وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ إلى أهمية موقف اليونسكو والتحرك المصري من أجل ترويج مسار العائلة المقدسة في مصر وتنبع أهميته كتكملة للحج الديني وليس مجرد مزارات ضمن سياحية دينية.

وأوصى تقرير اللجنة بضرورة توحيد جهة إدارة تطوير المسار مع عمل مشروع قانون لإنشاء صندوق استثمار مسار رحلة العائلة المقدسة يوضح أهداف الصندوق وطريقة عمله لتنظيم أنشطة مسار العائلة المقدسة توضح موارد الصندوق.



وأكد التقرير أهمية أن يكون هناك إدارة موحدة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية تتولى تنظيم رحلات مقننة وميسرة ووضع خطط التنمية الشاملة لنقاط المسار ووضع خطة تسويق المسار لأنه من المهم أن تكون هناك جهة موحدة .