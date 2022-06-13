«سياحة الشيوخ» تناقش مقترحا لإنشاء «ممر سياحي بين العين السخنة و«مرسى علم»

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول إنشاء “ممر ملاحي سياحي بين العين السخنة وسهل حشيش ومرسى علم”.

وقالت النائبة سها سعيد، في كلمتها أمام اللجنة اليوم ، إن “سياحة الفنادق العائمة تلقى رواجا في الأسواق السياحية عالميًا، ولدينا خطين ملاحيين أحدهما على الساحل الشرقي في البحر الأحمر، والآخر مجرى نهر النيل”

وأضافت نائبة التنسيقية بمجلس الشيوخ : “أما الساحل الشرقي بإمكاننا الترويج لخط ملاحي يربط بين ميناء السخنة شمالا وحتى سهل حشيش ومرسى علم جنوبًا، مرورا بعدد كبير من موانئ البحر الأحمر الجديرة باستقبال السفن السياحية في المنطقة العربية”.

وتابعت: “كذلك خط ملاحي في نهر النيل من القاهرة وحتى أسوان مرورا بعدد من المحافظات السياحية، ونستطيع أن نعظم من دخل هذه المحافظات ونستوعب العمالة ونحقق رواجا اقتصاديا من خلال منتجعات بيئية تقدم ثقافة المحافظة وأسواق سياحية تروج لصناعاتها الحرفية”.

وفي الختام، أوصى اللواء أشرف عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بدراسة المقترح لبيان مدى إمكانية تنفيذه.