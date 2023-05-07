«سياحة الشيوخ» تشكل لجنة فرعية لمتابعة وإيجاد حلول لمشكلات «رشيد»

كشف الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام في مجلس الشيوخ عن أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة السياحة والأثار بالمجلس لمتابعة ملف مدينة رشيد وجمع كافة البيانات التى تخص هذا الملف من الجهات بالدولة ،برئاسة الدكتورة سها سعيد وعضوية عددا من أعضاء اللجنة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم اثناء استعراض التوصيات للنهوض بمدينة رشيد والترويج السياحي لها وتحويلها إلى متحف مفتوح .



وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن ما تنتهي إليه هذهاللجنة سيترتب عليه دعوة وزير السياحة والأثار لبحث كافة الأمور حول المستقبل السياحي لمدينة رشيد .

وطالب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة بضرورة زيارة وزارة السياحة لمدينة رشيد للوقوف على المشكلات التى تواجهها .

تأتى هذه التوصيات على خلفية الزيارة البرلمانية التى قامت بها اللجنة لمدينة رشيد والمناقشات التى دارت فى الاجتماعات السابقه التى عقدتها لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاورييم بشأن الترويج السياحي لمدينة رشيد وإمكانية تحويلها إلى متحف مفتوح والتقدم لمنظمة اليونسكو بطلب لضمها ضمن قائمة التراث العالمي.

وقال الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم خلال استعراضه لمراحل عمل اللجنة للوقوف على المشكلات التى تواجه مدينة رشيدإن المدينة جاذبة للسياح وهناك عدد من التساؤلات يجب الإجابة عليها من قبل الجهات المعنية بالدولة وهي متى سيتم افتتاح متحف رشيد ليكون قبلة للسائحين ومحبي الأثار ،ومتى سيتم الإنتهاء من مشكلات الترميم للمساجد الموجودة بمدينة رشيد ، وماهى الخطوات التى يجب اتخاذها لقبول اليونسكو طلب مصر لضم مدينة رشيد ضمن قائمة التراث العالمي .

وشدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لتذليل العقبات التى تحول دون تحويل مدينة رشيد لمنطقة سياحية عالمية جاذبة للسائحين لما تضمه من آثار إسلامية وقبطية مميزة،وقال إن اللجنة بحثت بجدية فى هذا الملف لأهميته سياحيا، ومازالنا مؤمنين أن مدينة رشيد واعدة وتستحق منا الكثير وأننا فى ظل أزمة اقتصادية عالمية تتطلب الاهتمام بالسياحة لتكون أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني .

وقال الدكتور محمود مسلم إننا نستطيع تنظيم رحلات لليوم الواحد لمدينة رشيد ،لتكون بداية وانطلاقة حقيقية لهذه المدينة .

لافتا إلي أن الإجابات الواردة من الجهاز التنفيذى بالدولة غير واضحة وهو ما يتطلب منا استمرار فتح الموضوع .

وعاود الدكتور محمود مسلم قائلا :« رشيد تعاني وهذا الوضع لايرضى أحدا ،وكلنا نحلم بأن تكون مدينة رشيد مدينة سياحية عالمية»،موضحا أنه تم تشكيل لجنة فرعية لأول مرة منذ عملها لأهمية هذا الملف .

وقالت وزارة السياحة والأثار إن المجلس الأعلي للآثار انتهي خلال الفترة الماضية من ترميم وصيانة العديد من المباني الأثرية بالمدينة، وقد تم الإنتهاء من ترميم وصيانة عدد 15منزلا أثريا ،وكذلك الانتهاء من ترميم وصيانة عدد 6 مساجد أثرية وجاري الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة الخاصة بكل من منزل رمضان ومسجد المحلي .

وأشارت الوزارة إلي أنه جاري العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم وصيانة باقى الأثار المسجلة بعدد الآثار الإسلامية والقبطية بمدينة رشيد وتتمثل فى منزل المناديلي ومنزل درع وطبق وحمام عزوز وبوابة أبو الريش ومسجد الشيخ تقي .

وسألت اللجنة رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار الدكتور أبو بكر أحمد

عن المدة الزمنية المتبقية لافتتاح متحف رشيد ولم تكن الأجابة واضحة .

وقال محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشبط السياحي :«لدينا خطة لدعم مدينة رشيد من خلال تفعيل رحلات اليوم الواحد ، و دعوة المدونين للحديث والكتابة عنها وكذلك الوفود الأجنبية» .

وقالت النائبة هبة شاوريبم مقدم الاقتراح إن مدينة رشيد تستحق العناية والاهتمام،لافتة إلي أن حفيد شاملبيون حينما زار رشيد تساءل قائلا : لماذا لاتضع ضمن المزارات السياحية العالمية لاسيما وأنها تعد ثانى مدينة مصرية تحتوي على الأثار الإسلامية .

وطالبت النائبة هبة شاورييم بضرورة وضع رشيد على خريطة السياحة المصرية،لافتة إلي ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة فى عمليات الترميم وبالأخص لمتحف رشيد ،وكذلك الاهتمام بالمنتجات اليدوية التى تتميز بها المدينة وقالت إن مصر اختيرت كأرخص دولة سياحية وهذا يمكن الاستفادة منه .

وقال المهندس مجدى أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية لوزارة الأوقاف إن هناك جهودا مبذولة للانتهاء من المسجد المحلي برشيد ،وهناك ما يقرب من 60 مليون جنيه تم صرفهم حتى الآن في هذا المشروع .

وعقب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية بأن كلام التنفيذين يحتاج إلي توضيح أكثر بحجم الأعمال التي تم الانتهاء منها والوقت المتبقي لافتتاحها .

وقال :«عايزيين ننقذ رشيد عشان ميجيش بعد ٢٥ سنةناس تانية تحكى نفس الحكاية» .

وانتقدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة السياحة والأثار بمجلس الشيوخ أداء الحكومة وتعاملها مع هذا الملف،وطالبت بتشكيل لجنة هندسية غير حكومية لمراجعة أعمال الترميم والانتهاء منها للمناطق الأثرية بمدينة رشيد.