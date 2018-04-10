سياحة البرلمان: موسكو تماطل في قرار استئناف حركة الطيران

ياسمين فواز أكد أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن مصر نفذت جميع مطالب روسيا بشأن عودة رحلات الطيران بين البلدين، وهو ما حاز إشادت الوفود الروسية التي تفقدت الإجراءات الأمنية في المطارات،…

ياسمين فواز





أكد أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن مصر نفذت جميع مطالب روسيا بشأن عودة رحلات الطيران بين البلدين، وهو ما حاز إشادت الوفود الروسية التي تفقدت الإجراءات الأمنية في المطارات، وأنهت جميع استعداداتها لاستقبال السياحة الروسية.

وأضاف إدريس، في بيان له، اليوم، أن الجانب الروسي يماطل في قرار عودة السياحة الروسية لمصر، فقد تم تأجيل القرار ثلاث مرات قبل أن يستقر الأمر على عودة رحلات الطيران مطلع أبريل الحالي، كما أعلنت السلطات الروسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن ودون توضيح الأسباب.

وتابع عضو لجنة السياحة أن جميع التقارير الدولية وكان آخِرها تقرير وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اختارت مصر ضمن أفضل 20 واجهة سياحية في العالم، وهو بمثابة شهادة اعتراف من العالم بمدى تمتع مصر بالأمن والاستقرار وبجهود الحكومة لتنشيط السياحة، مطالبًا هيئة تنشيط السياحة بالبحث عن أسواق بديلة كالسوق العربية والسوق الآسيوية، خاصة اليابان والصين.