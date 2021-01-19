سياحة البرلمان : قانوني البوابة المصرية للعمرة و السياحة الموحد علي رأس الأجندة التشريعية للجنة

كشفت لجنة السياحة والطيران في البرلمان ، برئاسة النائبة نورا علي، عن الأجندة التشريعية التي تتصدر أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، و منها مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة، ومشروع قانون السياحة الموحد بالإضافة لمناقشة بعض التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي.

وقالت نورا علي، رئيس لجنة السياحة في البرلمان ، فإن هدف اللجنة خلال تلك الفترة هو إعادة ترتيب العلاقة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له لضمان التمثيل الصحيح للقطاع الخاص وتحديد اختصاصات واضحة ومحددة للاتحاد والغرف السياحية.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان في تصريحات لها اليوم ، أن هدف اللجنة هو ضمان إصدار قوانين تحافظ على المقومات السياحية المصرية وتضمن الاستغلال الأمثل لها، مع دراسة إصدار قوانين خاصة بمنح التراخيص للأنشطة السياحية المختلقة مع تغليظ العقوبة على مزاولة النشاط بدون ترخيص، وكذلك دراسة قوانين تتعلق بالسياحة الالكترونية والتنسيق الإلكتروني.

وأشارت إلى ان اللجنة سوف تدرس خطة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع السياحى وما تم إنجازه حتى عام 2021 للوقوف على مدى فاعلية قرارات وزارة السياحة والآثار في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الرقابة على المنشآت السياحية ومدى سيطرة الجهاز التنفيذي على الوضع، وكذلك الحفاظ على العمال المدربة والبدائل المقترحة في إحلال العمالة حالة تسربها لمهن أخرى، وخطة الوزارة في التدريب وعرض المناهج التدريبية للاستعداد فيما بعد انتهاء فيروس كورونا.

يشار إلي أن الجلسة العامة في البرلمان اليوم ، الثلاثاء ستشهد عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس