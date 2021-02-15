«سياحة البرلمان» : صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للإعانة الشهرية للعاملين بالقطاع خلال أيام

عدد العمالة بالقطاع السياحي المستحقة لتلك الإعانات تبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية

أعلنت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران في البرلمان، أنه من خلال التواصل مع وزير القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع السياحى، أكد وزير القوى العاملة أنه سوف يتم صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي خلال الأيام المقبلة من صندوق طوارئ الوزارة، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من صرف الإعانتين الثانية والثالثة للعاملين بالمنشآت التي لديها استيفاءات أو تخلفات عن التقدم في الوقت المحدد.

وأكدت رئيسة لجنة السياحة في البرلمان أن قيمة الإعانة الشهرية للعاملين تصرف وفقًا للراتب الأساسي عن شهر ديسمبر 2019 بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1575 جنيهًا.

وأوضح أن عدد العمالة بالقطاع السياحي المستحقة لتلك الإعانات تبلغ نحو 332 ألف عامل، يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران في البرلمان، إلى أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والمبادرات لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية والعاملين بها لمواجهة أزمة كورونا، شملت منح 9 إعانات شهرية للعاملين المؤمن عليهم بالقطاع السياحي، اعتبارا من أبريل الماضي وحتى ديسمبر 2020 من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، إضافة لتأجيل سداد المنشآت السياحية والفندقية لبعض المستحقات كالكهرباء والمياه والغاز، إلى جانب تأجيل سداد الضرائب وإلغاء الحجز الإداري للمنشآت حتى نهاية 2021.