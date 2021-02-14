استثمار

«سياحة البرلمان» تطالب بسرعة إصدار قانون التراخيص الموحد للفنادق

لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع
ياسمين فواز 10:06 م, الأحد, 14 فبراير 21 10:06 م, الأحد, 14 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة في البرلمان اليوم، وبحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعن غرفة المنشآت حضر محمد أيوب ، وهشام الشاعر ، وماجد انطوان، جيفارا الجافى، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع السياحى وضمنها القطاع الفندقى بما يشمله من فنادق عائمة وفنادق ثابتة بمستوياتها المختلفة ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزى وكذلك دعم العاملين بالفنادق.

اقرأ أيضا  البرلمان يعدل مادتين في لائحة مجلس الشيوخ.. تعرف عليهما

وشهد اجتماع لجنة سياحة البرلمان اليوم ، عرض للمشاكل التي تعوق قطاع السياحة ، ومناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقى حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريح ورسم إدارى وحكومى.

واستعرض رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة قائلًا: هناك 26 جهة تعطى تصاريح للفنادق وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات فى التعسف مع الفنادق إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوم باهظة على الشواطئ، مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة فى السداد تم عرض شاطئ فنادقهم للايجار في حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع.

اقرأ أيضا  «النواب» يقر مشروع قانون المرور الجديد رسميا

وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية فى التسعينات التى حصلت على تصاريح رسمية وقتها بـ50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل لـ150 مترا، بالإضافة أن وزارة الرى وقفت التراخيص للمراسى وفرضت رسوم وغرامات، ومعظم البدو لديهم مخيمات فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الإشراف عليها.

وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمدة عامين، مضيفًا أنه لابد أن تدخل ( الكهرباء ،والقضايا ) ضمن المبادرة، ولابد من وضع حد للرسوم التي تفرض حاليًا من قبل وزارة النقل بالنسبة لإدارة وتشغيل السقالة البحرية وما هي الخدمة التي من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر.

اقرأ أيضا  «خطة البرلمان» تطالب المالية بصرف 500 مليون جنيه كحافز لتطوير التعليم قبل الجامعي

ووجه رئيس الاتحاد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه التام لقطاع السياحة ، مؤكدًا أنه لولا مبادرته لتم غلق الفنادق وإفلاسها.

وطالبت نورا على رئيس اللجنة في ضوء ما أثاره رئيس الاتحاد بإحصائية رسمية بالفنادق التى لم تستفد من المبادرة، وتقدمت وتم رفضها حتى يمكن إخطار البنك المركزى بهذه الإحصائية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

وزيرة التخطيط : 9.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة لمحافظة القليوبية في 2020-2021

عصام عميرة 1:19 م, الأحد, 14 فبراير 21

شراء «تسلا» 1.5 مليار دولار من بتكوين يفتح شهية «مورجان ستانلي» للاستثمار الرقمى

أحمد فراج 12:42 م, الأحد, 14 فبراير 21

شركة «CTP» تعرض استثمار 300-600 مليون دولار بمجمعات أعمال.. والحكومة ترحب

صفية حمدي 12:00 م, الأحد, 14 فبراير 21

«القابضة للسياحة»: مفاوضات مع «الأهلى المصرى» لاقتراض 134 مليون جنيه لسداد أجور العاملين

المال - خاص 9:36 ص, الأحد, 14 فبراير 21

ميرفت حطبة رئيس «القابضة للسياحة»: نشاط ما قبل «كورونا» أنقذنا من الخسارة العام الماضى

أحمد عاشور 9:10 ص, الأحد, 14 فبراير 21

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح الدورة الـ61 لمعرض «ديارنا» الإثنين المقبل

مدحت إسماعيل 9:32 م, السبت, 13 فبراير 21