سيـــاســة

سياحة البرلمان تطالب الحكومة بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية أثناء زيارات المتاحف

حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بها
ياسمين فواز 6:27 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 6:27 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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دعت لجنة السياحة والطيران في البرلمان برئاسة النائب عمرو صدقى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التطبيق الحاسم للتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل جميع المتاحف والمواقع الأثرية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها.

وطالبت لجنة السياحة في البرلمان بتوفير سبل الوقاية والحماية، مع بدء فتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف مرة اخرى اليوم للجمهور.

من جانبه، أكد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة في البرلمان أنه مع وجود زيادة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا فإن الأمر يتطلب من جميع المسئولين والقائمين بالإشراف على المواقع الاثرية والمتاحف، وأيضًا جميع الزائرين، سواء من المصريين أو السياح الأجانب الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى وأعداد الزائرين من الرحلات السياحية للمصريين والأجانب.

وناشد النائب عمرو صدقى في تصريحات له اليوم الاثنين، الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية، حرصًا على سلامة الزائرين من المصريين والأجانب والقائمين والمشرفين على المتاحف والمواقع الاثرية.

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بقلم ياسمين فواز

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