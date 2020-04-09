«سياحة البرلمان» تشيد بقرارات الحكومة بشأن جدولة مديونيات المنشآت الفندقية

رحبت لجنة السياحة والطيران في البرلمان بقرار مجلس الوزراء بتأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020 وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات

اللجنة: الحكومة تنبهت مبكرا لمشكلات القطاع

وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران البرلمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، إن الحكومة تنبهت مبكرا لمشكلات قطاعى السياحة والطيران بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا مشيدا بحرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى بالاستماع إلى مشكلات رجال الأعمال والاستثمار العاملين فى مجالى السياحة والطيران، إضافة إلى كل من يعملون فى هذا المجال سواء الغرف والشركات السياحية والمنشآت الفندقية وأصحاب الشركات السياحية وشركات الطيران الخاص.

وأشاد رئيس سياحة البرلمان باستجابة الدكتور محمد معيط وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى لغالبية مطالب العاملين والمستثمرين فى قطاعى السياحة والطيران والتزام الحكومة التام بتنفيذ جميع الإجراءات والقرارات والتكليفات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بصفة عامة وعلى قطاعى السياحة والطيران بصفة خاصة.

وأعرب رئيس سياحة البرلمان عن ثقته التامة فى ان هذه القرارات ستكون لها آثارها الإيجابية على استعادة قطاعى السياحة والطيران لدورهما ونجاحهما فى دعم الاقتصاد المصرى فيما بعد فيروس كورونا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر فى اجتماعه الأسبوعى أمس الأربعاء، تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز عن المنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة، وذلك لمدة 6 أشهر.

ونص القرار على أن يبدأ السداد اعتباراً من شهر أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

وناقشت الحكومة فى الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدى لفيروس “كورونا” المستجد.

وناقشت أيضا إجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب، وكذلك آلية صرف المنحة التى قررها الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الاجتماع خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وإلى ضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التى تم استعراضها أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذلك فى إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدنى فى التصدى لفيروس ” كورونا” المستجد، ومساندته بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه فى سبيل ذلك.

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