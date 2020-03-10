سياحة البرلمان تستدعي 3 وزراء لبحث أزمة إغلاق القرية الكونية 5 سنوات

قررت لجنة السياحة بمجلس النواب (البرلمان ) برئاسة النائب عمرو صدقي ، استدعاء ثلاث وزراء لفتح أزمة إغلاق القرية الكونية لمدة تجاوزت ال5 سنوات، مما يمثل إهدارا للمال العام .

يأتي ذلك عقب مناقشة لجنة السياحة في البرلمام أمس الاثنين طلب إحاطة في هذا الشأن مقدم من النائب سمير البطيخي ، مطالبا الحكومة بإعادة فتح القرية واستغلالها في زيادة موارد وزارة التربية والتعليم التايعة لها القرية.



سياحة البرلمان : نجتمع بالتعليم والتخطيط خلال 15 يوما

ووفقا للنائب ابراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة قررت استدعاء وزراء التخطيط والتربية والتعليم والسياحة لمناقشة اسباب غلق القرية الكونية طوال تلك الفترة ، مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعها مع الوزراء الثلاثة خلال اسبوعين لبحث إعادة فتحها مرة أخرى.

البطيخي يطالب بإعادة فتحها وإستغلالها في زيادة موارد “التعليم”

من جانبه ، أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة ومقدم الطلب بأن القرية الكونية نموذج علمي وترفيهي مصغر لكل المعالم الثقافية والعلمية والتاريخية والترفيهية في مصر، مؤكدا أنها إضافة حقيقية للسياحة الداخلية والخارجية لمصر.

وأشار إلي أن القرية مقامة على مساحة 190 فدانًا على طريق “الفيوم – الواحات”، وإغلاقها طوال هذه السنوات يمثل إهدارًا للمال العام، بعد أن تكلفت تشييدها 355 مليون جنيه .

وأكد أنه سيطالب الوزراء الثلاثة في الاجتماع المقرر عقده خلال اسبوعين بالتدخل لوقف نزيف إهدار المال العام، ووضع خطة لتطويرها وإعادة افتتاحها لاستغلالها في زيادة موارد وزارة التعليم.

واوضح أن قرار إغلاق القرية جاء عقب غرق شخص في إحدى بحيرات القرية، أثناء التنزه مع أسرته، قائلًا: ” بدلًا من اتخاذ قرار بتوفير عوامل الأمان داخل القرية، مثل الغطاسين وسيارات الإسعاف السريع، وتوفير عربات الإسعاف اللازمة، اتخذ مسئولو الوزارة الحل الأسهل، وهو إغلاق القرية.