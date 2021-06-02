سياحة الإسكندرية : 915 حجز أون لاين للشواطئ خلال أسبوع

صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية ، بأنه مضى إسبوع على إطلاق خدمة حجز الشواطئ “أون لاين” عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة، وبلغت الحجوزات ٩١٥ حجزا.

وأشار إلى من بين هذه الحجوازت 405 صحيحة و510 غير صحيحة “مكررة أو غير مكتملة”.

وأضاف وكيل الوزارة اللواء جمال رشاد، أن شاطئ السرايا حصل على نسبة ٢٦.٧٪ من إجمالي الحجوزات ومن بعده شاطئ المندرة السياحي، ثم شواطئ قطاع العجمي.