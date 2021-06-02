الإسكندرية

سياحة الإسكندرية : 915 حجز أون لاين للشواطئ خلال أسبوع

عقب أسبوع على إطلاق خدمة حجز الشواطئ "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة.
مها يونس 12:10 ص, الخميس, 3 يونيو 21 12:10 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية ، بأنه مضى إسبوع على إطلاق خدمة حجز الشواطئ “أون لاين” عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة، وبلغت الحجوزات ٩١٥ حجزا.

وأشار إلى من بين هذه الحجوازت 405 صحيحة و510 غير صحيحة “مكررة أو غير مكتملة”.

وأضاف وكيل الوزارة اللواء جمال رشاد، أن شاطئ السرايا حصل على نسبة ٢٦.٧٪ من إجمالي الحجوزات ومن بعده شاطئ المندرة السياحي، ثم شواطئ قطاع العجمي.

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وأكد أن تلك التجربة تتماشى مع إتجاه الدولة في منظومة التحول الرقمي، والتي تستهدف بدورها منع التجمعات والإزدحام أمام ببوابات الشواطئ ،تحسباً لتفشي فيروس كورونا.

حجوزات الشواطئ بالإسكندرية خلال الأسبوع الأول
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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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