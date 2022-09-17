«سياحة الإسكندرية» : مهرجان الثغر الرياضي استقبل 800 لاعب من 30 ناديا (صور)



انطلق مهرجان الرياضة للجميع فى دورته الثانية بمحافظة الإسكندرية ، ليصبح حلم الأمس هو حقيقة اليوم فقد استعد وتزين شاطئ إسحاق حلمي أمس الجمعة ليستقبل ما يزيد عن ٨٠٠ رياضي يتبعون ٣٠ ناديا ومركز شباب وكلية وهيئات أخرى ليتباروا ويتنافسوا ويقدموا عروضا رياضية في أكثر من ١٠ لعبات مما يعد أكبر تجمع رياضى علي شواطئ الإسكندرية.



وجاء المهرجان بتنظيم من الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع ( منطقة الإسكندرية) وبتعاون وتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، حيث انطلقت فعاليات المهرجان وبدأت بطابور عرض للفرق المشاركة يتقدمهم حملة الإعلام ثم السلام الوطني ثم كلمة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والذي نقل للحضور تحية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، ثم كلمة الدكتورة سامية حسن رئيس منطقة الإسكندرية للرياضة للجميع .



وتوالت فقرات المهرجان لتشمل رياضات عديدة ، منها كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، بينما قدمت ثلاث أكاديميات للعبة الراكيت السكندرية الأصل عروضا متميزة وحازت علي إعجاب الحضور ورواد الشاطئ ، حيث شاركت أكاديمية الطاحونة وأكاديمية سيدات إسكندرية وأكاديمية الراكيت المصري.



كما تم إقامة عدة مباريات لكرة القدم والكرة الطائرة للفرق المشاركة وأيضا شاركت فرق الاتحاد المصري للأقزام ومنتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة، بالإضافة إلى عروض الكاراتيه والتايكوندو وكرة السرعة وشد الحبل والبوكسنج والعديد من الألعاب الترويحية الأخرى.

كما حازت العروض التي قدمتها طلبة مدرسة المتفوقين العسكرية علي إعجاب وتصفيق الحضور.

جاء المهرجان بمشاركة متميزة من شركة مياه الشرب بالإسكندرية وجمعية خليك إيجابي مع تقديم تأمين طبي متميز للحدث من شركة النجيب للمستلزمات الطبية وكذلك صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى.



وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الفنية لفرق الدمج الاستعراضية وفقرات غنائية أخري.



تضمن الحفل مشاركة فرق رياضية من جالية جنوب السودان وحضور بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والشيخ الدكتور “إبراهيم الجمل” الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسكندرية، وعادل فوزى مدير عام الإدارة العامة للرياضة ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة.

واختتم الحفل بتوزيع الكؤوس وشهادات التقدير علي الفرق الفائزة.