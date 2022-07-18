سياحة الإسكندرية تمنع السباحة في شواطئ العجمي وترفع الرايات الحمراء

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ المحافظة في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من ( 1.5 : 2.5 متر)، اعتباراً من غد الثلاثاء والأربعاء 20 يوليو الجاري، للحفاظ على أرواح المصطافين.

وتحذر محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وعدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي تم رفع الرايات الحمراء بها حفاظًا على سلامتهم.

وبدوره، أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، وتم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطئ العجمي.

وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين، فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لاتخاذ كل سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين حال ارتفاع الأمواج.

وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.