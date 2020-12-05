سياحة الإسكندرية تقوم بتشميع أحد الكافيهات لتقديمها «الشيشة»

فاجئت حملة أحد الكافيهات بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق ، تبين تكراره ارتكاب مخالفة تقديم الشيشة وتم مصادرة الشيش وإغلاق وتشميع المنشأة .

جاء ذلك في إستجابة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ضد المنشآت التي تقدم الشيشة لروادها، ونظرا لتعمد وإصرار بعض المنشآت علي ارتكاب هذا النوع من المخالفات وفي تنسيق كامل مع حي شرق تم اليوم

وفي هذا الصدد قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن الحملات المكبرة مستمرة

بالتنسيق مع الأحياء المختلفة تفعيلا لتعليمات وتوجيهات محافظ الاسكندرية بشأن اتخاذ كافة الاجراءات حيال المنشآت التي تخالف الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كانت قد كررت تلك الحملات في الفترة الأخيرة بالتزامن مع كم المخالفات من جانب الكافيهات، وذلك من خلال تواصلها مع مواطني الثغر عبر الصفحة الرسمية للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من خلال الشكاوى الموجهة للإدارة.