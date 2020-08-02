«سياحة الإسكندرية» تشغل أول شاطئ مجاني بصيف 2020 لأول مرة

كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن قيام إدارته لأول مرة وخلال صيف 2020 بإدارة وتشغيل أول شاطئ مجاني بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن هناك استعدادات تُجرى بشأن إعادة تشغيل الشواطئ العامة في حال صدور تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بذلك، وبناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استعداد الشواطئ لإعادة التشغيل بأي وقت.

وفي غضون ذلك تعكف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على تجهيز جميع شواطئ الثغر للفتح والتشغيل في الفترة القليلة المقبلة، حيث قام اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة بجولة علي بعض الشواطئ العامة للوقوف علي مدي جاهزيتها للفتح والتشغيل عند صدور التعليمات بذلك.

في هذا الصدد تم مراجعة توافر أدوات الشاطئ من شماسي وكراسي وكذلك صلاحية الحمامات وغرف خلع الملابس وتواجد أبراج المراقبة واستكمال عدد عمال الإنقاذ.

وأضاف رشاد بأنه تم التركيز علي نظافة الشواطئ واستعدادها لاستقبال روادها وتقديم جميع الخدمات بأسعار تناسب كافة الفئات.

وكان قد صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لـ«المال» بأن هناك آلية للتعامل مع المستأجرين الجدد للشواطئ التي تمت ترسيتها مؤخراً، وذلك من خلال حساب العام التعاقدي المستأجر بداية من فتح الشواطئ وليس منذ إستلامه له وقت الترسية.

وأوضح خلال تصريحاته، أنه على المستأجر بمجرد إصدار قرار فتح الشواطئ أن يُكمل تعاقده مادياً لمحافظة الإسكندرية وفقاً للتعاقد بحسب كل شاطئ، لافتا إلى أن تلك الآلية تأتي مراعاة للمستأجرين في ظل غلق الشواطئ بالموسم الصيفي.