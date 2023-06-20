سياحة الإسكندرية تؤكد عدم النزول لمياه شاطئ النخيل لحين تأمينه

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن شاطئ النخيل مازال ممنوع نزول مياه البحر به، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتى الآن إلا بعد انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين و الإنقاذ التى وضعها ويشرف عليها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وطرحت محافظة الاسكندرية شاطئ النخيل للمزايدة العلنية العامة بجلسة 19أبريل الماضي ، لاستغلاله مدة 3 سنوات، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” بديوان عام المحافظة ، بقيمة تأمين مؤقت 3 ملايين جنيه.

ويُعد طرح الشاطئ من جديد استعدادا للموسم الصيفي المقبل مثار للتساؤلات خلال الفترة المقبلة من قبل مواطني الثغر، حول مدى استعداد الشاطئ لاستقبال رواده من جديد خاصة عقب إغلاقة ٣ سنوات بعد تصنيفه “خطر” ومنع نزول مياه بقرار من النيابة العامة لحين توفيق أوضاعه من قبل الخبراء.

وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قد أصدر خلال عام ٢٠٢٠ ، قرارًا بإلغاء تخصيص شاطئ النخيل في حي العجمي لجمعية 6 أكتوبر، وطرحه في مزاد علني وفقًا لقانون المناقصات.

وفي غضون ذلك أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن لجنة من الإدارة تسلمت الشاطئ بمحضر رسمي عقب قرار المحافظ بإلغاء التخصيص، على أن يجرى تنظيم إجراءات طرح الشاطئ في مزاد علني بالتنسيق الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، استعدادًا لموسم صيف ٢٠٢٠، ولكن تم غلق الشاطئ من حينها لأجل غير مسمى وفقاً لما شهده من حصد عشرات الأرواح من خلال حوادث الغرق المتلاحقة، وذلك بقرار من النيابة العامة، حتى أطلق عليه مواطنو الثغر “شاطئ الموت”.