سياحة الإسكندرية: المصطافون يضربون بالقرارات عرض الحائط ويرتادون شاطئ النخيل ليلاً

كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن التصرفات التى وصفها بالمؤسفة من قبل عدد من المصطافين الذين ارتادوا شاطئ النخيل مساء اليوم وسط عائلاتهم وأطفالهم، ضاربين بالقرارات عرض الحائط، وذلك أثناء مرور مفتشى الإدارة فى العاشرة مساء للتأكد من خلو الشواطئ من المواطنين.

وقال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه أثناء إخلاء المواطنين مساء اليوم من على شاطئ النخيل تعدت أسرة قاهرية علي اثنين من العمال وإصابتهما نتيجة الضرب بعصي خشبية علي الرأس، مما افقد أحدهما الوعى وأصيب الآخر وتم نقل الأول الآن لمستشفي العامرية العام وتم القبض علي المتهمين وحاليا بنقطة أكتوبر.

وأضاف اللواء جمال رشاد، أن شاطئ النخيل لم يكن به إضاءة كافية أو عمال إنقاذ نظراً لإغلافه بأمر رئيس الوزراء، وعلى الرغم من ذلك وفي غياب كامل للوعي والإدراك، اصطحب الآباء والأمهات أطفالهم ليلاً للنزول للشاطئ ، إلا أنهم اصطدموا بموظفى الإدارة الذين يجوبون المساحات الشاطئية الواسعة لتفريق العائلات التي غالباً ما ترفض مغادرة الشاطئ.

وكان شاطئ النخيل قد شهد مؤخراً مأساة غرق 11 مصطافا أثناء محاولاتهم إنقاذ طفل يغرق، بينما ظل جثمان أحد الغرقى 13 يوماً وسط مياه البحر حيث صعب انتشاله من قبل الغواصين بسبب ارتفاع مياه البحر والأمواج، فضلاً عن حصد الشاطئ عشرات الأرواح على مدار السنوات الماضية بسبب انتشار ظاهرة السحب والأخطاء الفنية بمصدات الأمواج القائمة بالشاطئ.