سيــارات

«سيات» تحصد المركز التاسع بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال سبتمبر (جراف)

تتصدرها «إبيزا» بواقع 515 مركبة
أحمد عوض 12:29 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 12:29 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حصدت العلامة الإسبانية «سيات» المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكي» خلال سبتمبر، بعدما تمكنت من تسجيل 928 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

رصدت “المال” أعداد الطرازات المرخصة لـ«سيات» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022

تصدرت «إبيزا» قوائم تراخيص سيارات «سيات» بإجمالى نحو 515 وحدة، تبعتها «أرونا» في المركز الثاني بواقع 200 سيارة.

وجاءت «تاراكو» في المرتبة الثالثة مسجلة نحو 90 مركبة، تلتها «ليون» في المركز الرابع بنحو 79 سيارة.

وحلت «أتيكا» في المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص «سيات» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 44 سيارة خلال تك الفترة.

اقرأ أيضا  رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «شيري تيجو 7» إلى 25 ألف جنيه

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بوحدات المرور، بلغت نحو 23 ألفًا و84 مركبة خلال سبتمبر الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ ترتيب سيارات «سيات» المرخصة بوحدات المرور خلال الشهر الماضى:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على «شيفروليه أوبترا» إلى 22 ألف جنيه

المال - خاص 8:44 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

سعر ومواصفات «هافال H6» موديل 2022

المال - خاص 8:23 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

سعر ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022

المال - خاص 5:14 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

«نيسان» تحصد المركز الثالث بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال سبتمبر (جراف)

أحمد عوض 11:45 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

«كيان إيجيبت» تخطر موزعيها بالتوقف عن بيع طرازات «سكودا» للتجار

أحمد عوض 4:37 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

إنتاج العالم من السيارات يرتفع %29 نهاية النصف الأول من 2021

شريف عيسى 4:33 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21