«سيات» تحصد المركز التاسع بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال سبتمبر (جراف)

حصدت العلامة الإسبانية «سيات» المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكي» خلال سبتمبر، بعدما تمكنت من تسجيل 928 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

رصدت “المال” أعداد الطرازات المرخصة لـ«سيات» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «إبيزا» قوائم تراخيص سيارات «سيات» بإجمالى نحو 515 وحدة، تبعتها «أرونا» في المركز الثاني بواقع 200 سيارة.

وجاءت «تاراكو» في المرتبة الثالثة مسجلة نحو 90 مركبة، تلتها «ليون» في المركز الرابع بنحو 79 سيارة.

وحلت «أتيكا» في المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص «سيات» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 44 سيارة خلال تك الفترة.

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بوحدات المرور، بلغت نحو 23 ألفًا و84 مركبة خلال سبتمبر الماضى.

ويوضح الجدول التالي؛ ترتيب سيارات «سيات» المرخصة بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: