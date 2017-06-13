سيات تبيع 201 ألف سيارة عالميًا و700 محليًا

شريف عيسىنمت مبيعات سيات عالمياً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة 13.9%، لتتمكن من بيع 201 ألف و300 سيارة، مقابل 176 ألفاً و700 وحدة مبيعة خلال الفترة نفسها من 2016.كما شهدت مبيعات مايو ارتفاعاً بـ 11.9%، لتتمكن من بيع 42 ألفاً و600 وحدة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى والذى قد

شريف عيسى

نمت مبيعات سيات عالمياً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة 13.9%، لتتمكن من بيع 201 ألف و300 سيارة، مقابل 176 ألفاً و700 وحدة مبيعة خلال الفترة نفسها من 2016.

كما شهدت مبيعات مايو ارتفاعاً بـ 11.9%، لتتمكن من بيع 42 ألفاً و600 وحدة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى والذى قدرت مبيعاته بـ 38 ألفاً و100 سيارة.

وقال واين غريفيثس، نائب رئيس الشركة للمبيعات والتسويق، إن مبيعات العلامة التجارية تقترب من التوقعات المحددة لها خلال النصف الأول، مما يجعل سيات من أكثر العلامات نمواً هذا العام.

وتوقع غريفيثس تزايد نمو سيات الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب اطلاق ابيزا الجديدة كلياً، وسيات أورنا والمنتمية لفئة الكروس أوفر المندمجة، والمتوقع طرحها الشهر الحالى على الساحة العالمية.

وتصدرت إسبانيا قائمة الدول الأكثر مبيعاً لسيات خلال الشهور الخمسة الأولى، بإجمالى 44.1 ألف سيارة، واقتنصت بريطانيا المركز الثانى بإجمالى 24.6 ألف وحدة، فيما حلت ألمانيا بالمركز الثالث بإجمالى 38.7 ألف سيارة، أما المركز الرابع فكان من نصيب النمسا بإجمالى 7800 سيارة، فى حين جاءت بولندا بالمركز الخامس بإجمالى 5100 وحدة.

وعلى الصعيد المحلى، قال كريم نجار، المساهم الرئيسى بكيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيات فى مصر، إن الشركة تمكنت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام من بيع 700 سيارة.

وتوقع نجار أن تشهد مبيعات سيات طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع طرح كيان أتيكا الجديدة كلياً، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وليون Face Lift.