«سيات إبيزا» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية.. و«فيات تيبو» تتراجع للمركز الـ 4

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تصدرت «سيات إبيزا» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجاءت «بيجو 301» فى المرتبة الثانية بإجمالى 289 سيارة، وأعقبتها «لادا جرانتا» فى المركز الثالث بواقع 248 وحدة.

فى حين، تراجعت «فيات تيبو» للمرتبة الرابعة بترخيص 218 سيارة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز الخامس بنحو 218 سيارة.

وحلت «سكودا أوكتافيا» فى المرتبة السادسة مسجل نحو 201 مركبة، أعقبتها «رينو لوجان» فى المركز السابع بواقع 152 سيارة.

وتمركزت «سكودا كودياك» فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 143 مركبة فى مخلتف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 130 سيارة، أعقبتها «بيجو 508» فى المركز التاسع بواقع 108 مركبات.

وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 105 مركبات خلال الشهر الماضى.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضى الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 سيات إبيزا 300 2 بيجو 301 289 3 لادا جرانتا 248 4 فيات تيبو 218 5 بيجو 2008 218 6 سكودا أوكتافيا 201 7 رينو لوجان 152 8 سكودا كودياك 143 9 ستروين سى إليزيه 130 10 بيجو 508 108 11 فولكس فاجن تيجوان 105 12 سكودا سوبيرب 101 13 مرسيدس E200 100 14 سيات أتيكا 93 15 فولكس فاجن باسات 79

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور