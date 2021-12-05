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«سيات إبيزا» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية.. و«فيات تيبو» تتراجع للمركز الـ 4

خلال أكتوبر الماضى
المال - خاص 3:59 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21 3:59 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

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تصدرت «سيات إبيزا» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجاءت «بيجو 301» فى المرتبة الثانية بإجمالى 289 سيارة، وأعقبتها «لادا جرانتا» فى المركز الثالث بواقع 248 وحدة.

فى حين، تراجعت «فيات تيبو» للمرتبة الرابعة بترخيص 218 سيارة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز الخامس بنحو 218 سيارة.

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وحلت «سكودا أوكتافيا» فى المرتبة السادسة مسجل نحو 201 مركبة، أعقبتها «رينو لوجان» فى المركز السابع بواقع 152 سيارة.

وتمركزت «سكودا كودياك» فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 143 مركبة فى مخلتف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

 وظهرت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 130 سيارة، أعقبتها  «بيجو 508» فى المركز التاسع بواقع 108 مركبات.

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وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 105 مركبات خلال الشهر الماضى.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً بوحدات المرور خلال أكتوبر الماضى

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1سيات إبيزا300
2بيجو 301289
3لادا جرانتا248
4فيات تيبو218
5بيجو 2008218
6سكودا أوكتافيا201
7رينو لوجان152
8سكودا كودياك143
9ستروين سى إليزيه130
10بيجو 508108
11فولكس فاجن تيجوان105
12سكودا سوبيرب101
13مرسيدس E200100
14سيات أتيكا93
15فولكس فاجن باسات79

إعداد – المال    

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المصدر: الإدارة العامة للمرور

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