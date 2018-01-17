سيات.. أعلى العلامات نموًا بفولكس فاجن جروب

شريف عيسىتمكنت سيارة سيات الإسبانية، أحد أذرع فولكس فاجن جروب، من تحقيق أعلى نمو فى مبيعات، مقارنة بأداء بقية العلامات التجارية التابعة للمجموعة، بنسبة 14.6%، بإجمالى 468.4 ألف سيارة، بفضل ارتفاع الطلب على طرازى أتيكا وأرونا.ونجحت فولكس فاجن جروب، أكبر مصنع للسيارات فى العالم، من تحقيق نمو

شريف عيسى



تمكنت سيارة سيات الإسبانية، أحد أذرع فولكس فاجن جروب، من تحقيق أعلى نمو فى مبيعات، مقارنة بأداء بقية العلامات التجارية التابعة للمجموعة، بنسبة 14.6%، بإجمالى 468.4 ألف سيارة، بفضل ارتفاع الطلب على طرازى أتيكا وأرونا.

ونجحت فولكس فاجن جروب، أكبر مصنع للسيارات فى العالم، من تحقيق نمو فى مبيعاتها على مدار 2017، بنسبة بلغت 4.3%، بإجمالى 10.7 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات العام ما قبل الماضى، والتى قدرت بـ 10.3 مليون وحدة، على الرغم من أزمة الانبعاثات التى مُنيت بها بنهاية 2015.

وصعدت مبيعات المجموعة الأوروبية خلال ديسمبر بنسبة بلغت 8.5% بعد تمكنها من بيع ما يقرب من مليون سيارة، مقابل 921.7 ألف سيارة خلال ذات الشهر من 2016.

وعلى نطاق الأقاليم الجغرافية، تمكنت أمريكا الجنوبية من تحقيق طفرة كبيرة فى مبيعات فولكس فاجن جروب بـنسبة 23.7%، بإجمالى 521.6 ألف سيارة، فيما نمت مبيعات القارة الأسيوية 4.3%، بإجمالى 4.5 مليون سيارة، أما عن مبيعات القارة الأوربية، فارتفعت 3.3% بإجمالى 4.3 مليون سيارة.

ويوضح الجدول التالي تطور مبيعات العلامات التجارية لفولكس فاجن جروب خلال 2017 مقارنة مع مبيعات 2016:



