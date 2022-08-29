«سى جى دى»: 1.2 مليار جنيه استثمارات مرتقبة بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة

تعتزم شركة سى جى دى للتنمية العقارية استثمار 1.2 مليار جنيه عبر إطلاق مشروعات فى العاصمة الادارية الجديدة والقاهرة الجديدة، لتواصل توسعاتها اللافتة فى السوق واستغلال خبرات ممتدة لـ30 عامًا فى مجال التطوير والاستثمار العقارى.

السلاب: اسناد الإدارة والتشغيل لـ «MRB»

قال المهندس خالد السلاب، رئيس مجلس إدارة شركة سى جى دى للتنمية، إن شركته ستطلق مشروع جلوفرى سايد بيزنس بالعاصمة الإدارية، باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه.

وأضاف السلاب أن العاصمة الإدارية واحدة من مدن الجيل الرابع الذكية التى يعدّ الاستثمار بها فرصة ومكسبًا لكل مطور، وتستحوذ على حجم إقبال قوى من العملاء، وهو ما سيزداد تزامنًا مع ارتفاع نسبة التنفيذ والانتقال للعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن الشركة استحوذت على مكانة مميزة بالسوق خلال فترة تواجدها نظرًا لتركيزها على تقديم منتجات عقارية مختلفة وفريدة، والتركيز على تلبية متطلبات العملاء، وكذلك التركيز على خدمات ما بعد البيع للحفاظ على قيمة المشروع الاستثمارية والحفاظ على أعلى جودة بالمشروع، وثقة العملاء.

وأوضح أنه تمّت دراسة كل تفاصيل المشروع بعناية؛ وذلك لتقديم منتج يراعى معايير المنافسة القوية بالعاصمة الإدارية، مما يدعم خطة الشركة لتقديم مزايا تنافسية قوية، ومنها إضافة مزايا فى التشغيل والتصميم بواجهة المشروع مثل فكرة “عاكسات الإضاءة” التى تحافظ على أعلى معايير الاستدامة وتوفر الطاقة، وفى الوقت نفسه تعطى قيمة جمالية للواجهة.

ولفت إلى أنه منذ اليوم الأول لتدشين الشركة كان الهدف ترك بصمة معمارية واستثمارية بالسوق العقارية، والتركيز على بدء التنفيذ قبل التسويق، مما يعكس ملاءة مالية قوية ويعزز ثقة العملاء بالشركة، وكذلك وجود نماذج واقعية للوحدات يمكن للعميل رؤيتها قبل شراء الوحدة.

ونوه بأن الشركة طبقت بالفعل هذا المبدأ فى مشروع العاصمة، والذى تم بدء تنفيذه بالفعل قبل إطلاقه رسميًّا للعملاء، حيث تم بدء أعمال التسوية الخاصة وأعمال الجسات للأرض، مما يضيف للمزايا التنافسية.

وأكد أن المشروع يتواجد فى موقع إستراتيجى بمنطقة الداون تاون، بالقرب من الحى الحكومى والقصر الرئاسي، كما يتميز بتصميم فريد على الطراز المعمارى الحديث ومُستوحى من أحد التصميمات المعمارية للمصممة العالمية زها حديد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سى جى دى للتنمية أن الشركة تمتلك سابقة أعمال قوية بتنفيذ مشروعات مملوكة لها ولصالح الغير من خلال خبرتها بمجال المقاولات وتدشين مشروعات متنوعة مثل محطات الكهرباء ومشروعات سكنية، وهى خبرات متنوعة ومتراكمة تضعها الشركة فى مشروعها الجديد.

وتابع أن المشروع يتميز بإطلالتين؛ إحداهما على المحور الغربى للداون تاون، والأخرى على الحديقة المركزية، ويتكون من دور أرضى و12 طابقًا و4 طوابق جراج تحت الأرض.

وأضاف السلاب أنه تم التعاقد مع الاستشارى الهندسى محمد طلعت استشاريًّا للمشروع، والتعاقد مع شركة MRB لتكون استشاريًّا لتشغيل وإدارة المشروع، بحيث تقوم MRB بمتابعة كل تصميمات المشروع والنقاط الخِدمية بما يسمح بالتعديل قبل أعمال البناء لتجنب أية أخطاء مستقبلية، كما تقوم بمراجعة الأنشطة الموجودة فى الوحدات التجارية بما يحقق التكامل بينها، ويحقق التميز والريادة لهذا المشروع.

وذكر أنه تمّت مراجعة التفاصيل بكل دقة من خلال شركةMRB بحيث لا يكون هناك تعارض بين استخدامات الأنشطة داخل المشروع عند تشغيله، وتم التعاون معهم كاستشارى للمشروع قبل التنفيذ، ومدير للمشروع بعد التنفيذ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سى جى دى للتنمية أن الخطة التوسعية للشركة، خلال الفترة المقبلة، تستهدف المشروعات التجارية والخِدمية بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، فالشركة تمتلك محفظة عقارية تضم أراضى متنوعة بالقاهرة الجديدة، على أن يتم الإعلان عن مشروع الشركة الثانى قريبًا.

وأضاف السلاب أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروعات تجارية ومتعددة الاستخدامات بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية خلال العام الحالى باستثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه.