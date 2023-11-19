«سى بى سى» ومطورون يبحثون مع «هيئة التنمية» و«جهات سيادية» تدشين عاصمة صناعية بالفيوم

كشف المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى لشركة «سى بى سى – مصر» للتطوير الصناعى أنها تبحث بالتعاون مع عدد من المطورين الصناعيين يبحثون مع «هيئة التنمية الصناعية» و«جهات سيادية» فرص تحويل أرض مدينة «كوم أوشيم» بمحافظة الفيوم إلى عاصمة صناعية جديدة لمصر.

وأضاف – فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال» ويُّذاع فى السابعة مساء اليوم بقناة «ALMAL TV» على يوتيوب – أن أرض «كوم أوشيم» تبلغ مساحتها 7800 فدان، وتتميز بوقوعها فى محافظة الفيوم التى تمتلك أيد عاملة كثيرة ومصانع غذائية وهندسية، بالإضافة إلى قُربها من مدينة 6 أكتوبر، والطريق الدائرى الإقليمى الذى يتيح لها الوصول إلى 7 موانئ.

وأوضح «بهاء الدين» أن المباحثات التى تُجرى حاليًا مع هيئة التنمية الصناعية، تدور حول سُبل المساعدة فى ترفيق الأرض سواء بالكهرباء أو الغاز أو المياه.

وأكد أن الأرض مخصصة للتطوير الصناعي، ومن ثم يتبقى فقط إدخال المرافق و تخصيصها لعدد من المطورين، مشددًا على وجود طلب عالٍ عليها.

وأشار «بهاء الدين» إلى أن مساحة أرض كوم أوشيم بالفيوم تتيح الفرصة لإقامة منطقة صناعية تجارية وإدارية ضخمة، مما يجعلها عاصمة صناعية جديدة لمصر.

وتطرق «بهاء الدين» إلى ملف التحديات التى تواجه التطوير الصناعى إذ يكشف عن تفاصيل أزمة تواجه المطورين تتعلق بقيام المؤسسات والأفراد بحجز كميات من الطاقة المنتجة فى محطات الكهرباء لتغطية احتياجاتهم المستقبلية دون أن يتم استغلالها فى الوقت الراهن مما يؤثر سلبًا على المشروعات الحالية وكذلك عدم تدفق إيرادات للدولة من الاستهلاك.

وكشف عن الإستراتيجية البديلة للحصول على أراضى فى ظل ارتفاع أسعار تلك المطروحة من قبل هيئة التنمية الصناعية.

مناقشات حول سُبل إدخال المرافق لـ7800 فدان فى «كوم أوشيم»

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