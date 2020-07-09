«سى بى سى» تنفذ المرحلة الثانية لمشروعها فى السادات العام المقبل باستثمارات مليار جنيه

تبدأ شركة «سى بى سى مصر» للتطوير الصناعى – إحدى شركات مجموعة مواد الإعمار القابضة – أعمال المرحلة الثانية من مشروعها فى مدينة السادات بحلول العام المقبل، بعد استكمال أعمال المرحلة الأولى بنهاية العام الحالى.

وأعلن المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب للشركة، أن استثمارات المرحلة الثانية من مشروع مدينة السادات تقدر بنحو مليار جنيه تقريبا.

وقال – فى تصريحات لـ «المال»- إن المرحلة الثانية تشمل المناطق التجارية والخدمات، كما تضم 100 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كان «بهاء الدين» كشف لـ «المال» – أن شركته باعت نحو 120 ألف متر مربع من المرحلة الأولى لمشروع مدينة السادات البالغة 600 ألف متر مربع.

وأوضح أن شركته تخطط للانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع السادات بنهاية العام الحالى، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة تقدر بنحو 850 مليون جنيه.

و«سى بى سى» هى شركة مصرية باستثمارات سعودية، جرى تأسيسها كأول مطور صناعى فى مصر تحمل رخصة رقم 1 لسنة 2007، تمتلك حالياً مشروعين للتطوير الصناعى.

ويقع المشروع الأول فى مدينة السادس من أكتوبر، ويعمل بكامل طاقته على مساحة 1.5 مليون متر مربع، و يضم حوالى 65 مصنعا بخلاف 58 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب كامل الخدمات التى تخدم المجمع.

أما المشروع الثانى فهو تحت التنفيذ فى مدينة السادات بمساحة 1.1 مليون متر مربع، ويضم حوالى 110 مصانع و 100 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «بهاء الدين» أن التكلفة الاستثمارية لمشروع «سى بى سى» بمشروعى أكتوبر والسادات تبلغ حوالى 4 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن مشروع مجمع السادس من أكتوبر الصناعى مكتمل ويعمل بكامل طاقته حالياً، أما مشروع السادات فنسبة التنفيذ فيه تتعدى %50 بالنسبة للمرحلة الأولى حالياً.

وأعلن أن شركته جذبت استثمارات فى مشروع مجمع السادس من أكتوبر تتعدى 12 مليار جنيه.