«سى بى سى» تتفاوض للحصول على أراضٍ بالمنطقة الصناعية فى «قويسنا»

كشف المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة سى بى سى مصر للتطوير الصناعى، أن الأخيرة تجرى مفاوضات جادة مع الجهات المختصة للحصول على أراضٍ -لم يوضح مساحتها- فى المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا فى محافظة المنوفية.

وأضاف فى حواره مع برنامج CEO Level الذى تمت إذاعته أمس الأحد على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب، أن الشركة تبحث عن مساحات جديدة عقب انتهائها من تطوير مجمعى “أكتوبر” و”السادات”، بجانب اعتذارها عن أرض “أكتوبر الجديدة” لتبين عدم جدواها اقتصادياً.

وأوضح بهاء الدين لبرنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، أن شركة “سى بى سى – مصر” تعمل فى طريق موازٍ للحصول على أراضى الـ”Resale” -التى يعاد بيعها- وتكون مملوكة لشركات أو جمعيات، أو من خلال الإدارات المحلية والمحافظات.

وأوضح بهاء الدين، أن حجم استثمارات “سى بى سى – مصر” فى مجمعى “6 أكتوبر” و”السادات” تفوق 3 مليارات جنيه، بواقع 1.2 مليار للأول و 1.9 مليار للثانى، وفقًا للأسعار الحالية.

وأشار لـ”CEO Level” الذى يذاع فى السابعة مساء الأحد من كل أسبوع، إلى أن شركة الرواد السعودية تقترب من تشغيل المنطقة اللوجستية فى مجمع 6 أكتوبر، إذ باتت مكتملة الإنشاء وتُقام على مساحة 50 ألف متر.

وأفصح عن أن شركته تستهدف الوصول لحجم محفظة تُقدر بنحو 10 ملايين متر من الأراضى المطورة خلال الـ5 سنوات المقبلة مقابل 2.6 مليون متر مربع حالياً وكان يفترض ارتفاعها لـ4 ملايين بنهاية 2023، إلا أن عدم توافر المساحات المطلوبة حال دون ذلك.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة سى بى سى مصر للتطوير الصناعى، أن مجمع السادات يقام على مساحة 1.1 مليون متر مربع، والمساحة البيعية تبلغ 714 ألف متر، وتم التعاقد على نحو %95 منها لصالح مستثمرين صناعيين ومناطق لوجيستية ومخازن. وتابع قائلا: أن مجمع السادات يضم حاليًا نحو 50 مصنعًا، منها نحو 32 تحت الإنشاء، بينما بلغ عدد من بدأ الإنتاج الفعلى نحو 6 منها، غير توجيه جزء منه للتصدير.