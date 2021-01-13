«سى بى سى» تبيع 220 ألف متر أراضٍ من المرحلة الأولى لمشروع السادات

باعت شركة سى بى سى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات مجموعة مواد الإعمار القابضة – نحو 220 ألف متر، حتى الآن، من أراضى المرحلة الأولى لمشروع مدينة السادات البالغة 600 ألف متر.

وأعلن المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ«المال»، أن «سى بى سى» أنهت جزءًا كبيرًا من أعمال المرافق بمجمع السادات، وتعمل حاليًا على شبكة الاتصالات وتوصيل الغاز عبر الشركات المختصة.

وقال بهاء الدين، إنه من المقرر إنهاء أعمال رصف الطرق وتشطيب الوحدات منتصف يناير، والاتصالات والغاز بنهاية الشهر الحالى، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى بلغت %85.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى إلى 850 مليون جنيه، وفق تصريحات المعتز بهاء الدين.

يشار إلى أن «سى بى سى» شركة مصرية باستثمارات سعودية، منشأه كأول مطور صناعى فى مصر تحمل رخصة رقم 1 لسنة 2007، تمتلك حاليًا مشروعين للتطوير الصناعى، الأول بمدينة السادس من أكتوبر وهو مكتمل، ويقع على مساحة 1.5 مليون متر، ويضم حوالى 65 مصنعًا بخلاف 58 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب كامل الخدمات التى تخدم المجمع.

أما المشروع الثانى، وهو تحت التنفيذ فيقع فى مدينة السادات على مساحة 1.1 كليومتر، ويضم حوالى 110 مصانع و100 وحده للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتصل التكلفة الاستثمارية لشركة سى بى سى بمشروعى أكتوبر والسادات إلى حوالى4 مليارات جنيه مصرى