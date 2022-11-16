سى إن إن: 3 دول خليجية أنفقت 444 ألف دولار في فندق ترامب بواشنطن

كشفت وثائق مالية صدرت حديثا أن حكومات ست دول أجنبية، من ضمنها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، أنفقت أكثر من 700 ألف دولار في فندق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن خلال العامين الأولين من رئاسته، وفقا لشبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وشمل الإنفاق في السجلات أكثر من 250 ألف دولار من قبل ماليزيا، وأكثر من 280 ألف دولار من قبل قطر، وأكثر من 90 ألف دولار من السعوديين، وأكثر من 74 ألف دولار من الإمارات.

وتقدم الوثائق الجديدة دليلا ملموسا على إنفاق حكومات أجنبية أموالا مباشرة مع الشركات المملوكة لترامب، والتي يقول الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب إنها تثير أسئلة جديدة حول الجهود المحتملة للتأثير على الرئيس الامريكي السابق من خلال شركاته أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وتم الحصول على سجلات المحاسبية الفندقية من قبل لجنة الرقابة في مجلس النواب من خلال شركة المحاسبات السابقة لترامب (مزارز)، وتم تقديمها إلى شبكة CNN.

وتم تزويد اللجنة، التي حققت في أعمال ترامب وتأجيره لممتلكات من الحكومة، بالسجلات بعد معركة قضائية استمرت سنوات وانتهت بتسوية في سبتمبر.

ورغم بقاء الوفود الأجنبية في الفندق خلال فترة وجود ترامب بمنصبه، فإن الوثائق، التي تشمل نفقات الصين والسعودية وقطر وتركيا وماليزيا والإمارات، تقدم أول سجلات محاسبية مفصلة لتلك الإقامات.

وأصبح فندق ترامب، الذي افتتحه في عام 2016، نقطة جذب للموالين لدونالد ترامب والجمهوريين وأعضاء جماعات الضغط الذين يأملون في الوصول إلى مسؤولي الإدارة.