بورصة وشركات

«سى آي كابيتال» تتوقع استمرار تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين

في أحد تقرير عن الافتصاد المحلي في 2022،
مصطفى طلعت 6:00 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 6:00 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” إن تطور ميزان المدفوعات يتضمن تحسن قطاع السياحة، والانضمام إلى مؤشر سندات “جى بى مورجان”، وقدرة سداد الدين الخارجى، ما يقلل الحاجة إلى تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية فى أدوات الدين.

وترى “سي آي كابيتال” – في أحد تقرير عن الافتصاد المحلي في 2022، – أن انخفاض سداد الديون المستحقة خلال العام الحالي (15.7 مليار دولار مقابل 20.7 مليار فى عام 2021) وانضمام مصر إلى مؤشر “جى بى مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة فى فبراير قد يخففان من تأثير الخروج المحتمل لاستثمارات المحافظ.

يذكر أن مصر ستنضم رسميًا لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير الحالي، بوزن نسبي قدرة 1.85%.

وتوقعت “سي آي كابيتال” الإبقاء على نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى منخفضة عند 33% (147 مليار دولار متوقعة للعام المالى 2021-2022 مقابل %34 متوقعة للعام المالى 2020-2021).

اقرأ أيضا  «سى آى كابيتال» تسلط الضوء على 9 أسهم للاستثمار فى البورصة خلال 2022

وترى «سى اى كابيتال» أن النظام المالى يخفف بشكل كبير الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع أسعار السلع العالمية من خلال عدة عوامل:

1) آلية التسعير التلقائى للوقود،

2) التحوط ضد ارتفاع أسعار البترول،

3) تمرير ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع التموينية إلى المستهلكين،

4) ترشيد الإنفاق،

5) توسيع قاعدة الإيرادات.

إلى جانب ذلك، أصبحت مخصصات الإنفاق أفضل منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى العام المالى 2015-2016 إذ تم انحسار حصة الإنفاق على الدعم والأجور كنسبة من إجمالى الإنفاق بشكل كبير، مما أتاح الفرصة أمام تضاعف نسبة الاستثمارات مقابل إجمالى الإنفاق.

وقالت «سى آى كابيتال» إن الاقتصاد يشهد نموا بوتيرة أسرع مقارنة مع العجز المالى ويرجع ذلك أساسا للإنفاق على البنية التحتية وزيادة إنفاق القطاع العام على الرعاية الصحية.

اقرأ أيضا  «فوري» تعتزم إصدار كروت مسبقة الدفع بالتعاون مع بنك محلي

وتوقعت عودة الموازنة إلى تحقيق إلى مستهدف الفائض الأساسى قبل جائحة كورونا البالغ قدرة (2%) اعتبارا من النصف الثانى من 2022، ليصل إلى نحو 1.8% خلال العام المالى 2022-2023 ارتفاعا من النسبة المتوقعة عند 1.3% خلال العام المالى 2021-2022.

كما توقعت نمو الإيرادات بنسبة 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، وأن تسهم الاستثمارات بنسبة 18% من الناتج المحلى الإجمالى و19% من إنفاق الموازنة، مقارنة بالاستثمارات التى كانت تسهم بـ 8.5% فقط من إجمالى الإنفاق، قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى العام المالى 2015-2016.

وترى “سى آى كابيتال” أن انخفاض الديون المستحقة خلال عام 2022 بقيمة 5 مليارات دولار مقارنة مع 2021 قد يخفف أى ضغوط محتملة من خروج الاستثمارات من المحافظ، فى ضوء انخفاض الإقبال العالمى على الاستثمار فى أدوات الدين المحلى.

اقرأ أيضا  «مدينة نصر للإسكان» تدعو قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأس المال

وتوقعت انخفاض عجز الحساب الجارى فى مصر إلى قيمة تتراوح بين 8 – 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2021 – 2022 مقابل 18 مليارا فى العام المالى السابق له بفضل ارتفاع إيرادات السياحة واستمرار زخم تحويلات المصريين فى الخارج.

وذكرت أن استمرار تحسن الحساب الجارى وارتفاع قدرة سداد الدين يمثلان متنفسا للعملة المحلية، موضحة أن رؤيتها بشأن الاستقرار النسبى لسعر الصرف خلال العام الحالى مدعومة بتحسن قطاع السياحة المتوقع (10 مليارات دولار ارتفاعا من 4.9 مليار دولار) وتحويلات المصريين فى الخارج (بنمو %10) خلال عام 2022.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

صعود معظم البورصات الخليجية الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط

محمد عبد السند 5:36 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

«نهر الخير» تسعى لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الإيرادات لـ60% بنهاية 2022

دينا مجدي 5:21 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

منى عبدالباري 5:00 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

«مدينة نصر للإسكان» تدعو قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأس المال

رجب عزالدين 4:48 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

أحدها سجل 169%.. 5 أسهم تقتنص أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

منى عبدالباري 4:39 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

سهم «نهر الخير» يصعد 169% فى أولى جلسات تداولهُ بالبورصة المصرية

أسماء السيد 4:29 م, الثلاثاء, 25 يناير 22