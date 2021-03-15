بورصة وشركات

«سى آى كابيتال» مستشار «الدار العقارية» بصفقة «سوديك».. و«أكت» تدرس التخارج

«المال» تكشف تفاصيل جديدة وموقف المساهمين
أحمد علي 9:12 ص, الأثنين, 15 مارس 21 9:12 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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علمت «المال» أن شركة الدار العقارية قامت بتعيين بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» مستشارًا لها فى صفقة الاستحواذ على «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار» «سوديك»، علمًا بأن إجمالى تقييم الأخيرة وفقًا لسعر العرض يتراوح من 6.4 إلى 6.7 مليار جنيه، وفقًا لمصادر قريبة من الصفقة.

وأعلنت «سوديك» أمس -الأحد- عن تلقيها خطابًا من شركة الدار العقارية فى الإمارات يتضمن عرضًا مبدئيًا غير ملزم لاستحواذ نقدى محتمل على حصة لا تقل عن %51 من أسهم رأس المال المُصدر للشركة.

وأشارت إلى أن الخطاب يتضمن سعر الشراء التقديرى الذى يتراوح من 18 إلى 19 جنيهًا للسهم الواحد، من خلال عرض إجبارى على كامل الأسهم، علمًا بأن السهم أغلق أمس عند 17 جنيهًا، صاعدًا بنسبة %4.5‪.

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وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن جهات تابعة لشركة الدار العقارية تعمل بإمارة أبوظبي، ستنضم إليها فى تكوين تحالف للاستحواذ على سوديك، على أن يتم تأسيس شركة مملوكة بأغلبيتها للدار العقارية

‪ يذكر أن سوديك أرسلت بيانًا للبورصة المصرية أشارت فيه إلى أن الشركة الإماراتية قد تقدم عرض الشراء من خلال شركة أو شركات تؤسس لهذا الغرض من «الدار» منفردة، أو مع تحالف من المستثمرين.

ويتوزع هيكل ملكية «سوديك» وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل منها، بواقع %14.6 لشركة أكت فاينانشيال ومجموعتها المرتبطة، و %13.4 للعليان السعودية، و %10.05 لشركة د.وليد سليمان أبانمى ومجموعته المرتبطة،  ثم %9.1 لصالح ‪ RA SIX HOLDING، و%7.3 ‪  RIMCO EGT INVESTMENT ، و%5 لأكويتى القابضة، وتتوزع بقية الأسهم على التداول الحر‪.

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وأوضحت المصادر، أن تحالف «أكت المالية – كونكريت – حسن علام» المالكين لأكبر حصة من أسهم سوديك والبالغة %14.01 يدرس عدة خيارات فى الوقت الراهن، منها إمكانية البيع والتخارج والبحث عن بدائل عقارية أخرى، أو البقاء والتمسك بوجوده فى هيكل ملكية سوديك

وأضافت المصادر، أن أكت المالية وشركاءها كانوا يمتلكون خطة لزيادة حصتهم بالشركة خلال الفترة المقبلة، إلا أن تقديم الدار الإماراتية عرض شراء سيؤدى إلى إعادة دراسة البدائل المتاحة

وأكدت أن عرض الشراء الإماراتى على سوديك يؤكد صحة رؤية «أكت المالية» بشأن الاستثمار بها كونها نموذجًا جيدًا للاستثمار العقاري، إضافة إلى رؤيتها بأن الاندماجات والاستحواذات هى السبيل الأمثل للاستثمار فى المرحلة الراهنة.

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وأظهرت نتائج أعمال سوديك خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تحقيقها صافى ربح بلغ 537.84 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى سبتمبر الماضي، مقابل 506.09 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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