«سى آى كابيتال» مستشارًا لسوديك فى الدمج مع مدينة نصر للإسكان

- مباحثات الصفقة المحتملة تنتهى خلال شهرين أحمد على اختارت شركة السادس من أكتوبر للتطوير العقارى «سوديك»، بنك الاستثمار سى آى كابيتال، ليتولى مهمة المستشار المالى لدراسة صفقة الاندماج، أو الاستحواذ المحتملة مع شركة مدينة نصر للإسكان.وكانت «مدينة نصر» قد أعلنت

– مباحثات الصفقة المحتملة تنتهى خلال شهرين



أحمد على



اختارت شركة السادس من أكتوبر للتطوير العقارى «سوديك»، بنك الاستثمار سى آى كابيتال، ليتولى مهمة المستشار المالى لدراسة صفقة الاندماج، أو الاستحواذ المحتملة مع شركة مدينة نصر للإسكان.

وكانت «مدينة نصر» قد أعلنت بداية أبريل الماضى، دراسة فرص التعاون المحتمل مع «سوديك»، عبر الاندماج أو الاستحواذ عليها، وهو ما رحبت به الأخيرة فى ضوء القوانين والقواعد السارية، وعينت شركة مدينة نصر للإسكان، المجموعة المالية هيرميس القابضة، ومكتب زكى هاشم كمستشارين لها فى الصفقة المحتملة.

وتوقع علاء سبع، الشريك المؤسس بـمجموعة بى بى إى بارتنرز القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان، انتهاء الدراسات الخاصة بملف اندماج سوديك ومدينة نصر، وبدء التنفيذ خلال شهرين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن «سى آى كابيتال» ، و«المجموعة المالية هيرميس» مستشار «سوديك» و«مدينة نصر»، يبحثان سويًا الطريقة المثلى لتعاون الشركتين العقاريتين، سواء عبر الاندماج أو الاستحواذ.

وأكد أن «مدينة نصر» تمتلك مساحات أراض كبيرة بمنطقة شرق القاهرة، فى حين تتميز «سوديك» بامتلاك محفظة أراض موزعة على عدد من المناطق، ومن ثم فان التعاون يخلق كيان عقارى ضخم ومتكامل، يقترب من حجم مجموعة طلعت مصطفى.

