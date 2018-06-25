سى آى كابيتال توقع اتفاقية مع بنك آسيوى لزيادة خدمات التداول

رجب عزالدينأعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة عن توقيع اتفاقية لتقديم خدمات تداول مع" ماي بنك كيم انج "أحد بنوك الاستثمار العاملة في دول رابطة جنوب آسيا.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الاتفاقية تتيح لعملاء ماى بنك من المؤسسات العالمية إمكانية التداول على عدد كبير من الأسهم فى الأسواق



رجب عزالدين

أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة عن توقيع اتفاقية لتقديم خدمات تداول مع” ماي بنك كيم انج “أحد بنوك الاستثمار العاملة في دول رابطة جنوب آسيا.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الاتفاقية تتيح لعملاء ماى بنك من المؤسسات العالمية إمكانية التداول على عدد كبير من الأسهم فى الأسواق الناشئة والمبتدئة من خلال سى آى كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت سى آى كابيتال إن عملاء ماى بنك سيحصلون أيضا على مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التى تشمل تنفسذ الصفقات المختلفة والبحوث والتعرف على عدد كبير منه الشركات فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت الشركة إلى أن أسواق رابطة جنوب شرق آسيا تشهد نموا ملحوظا باعتبارها خامس أكبر ناتج محلى اجمالى على مستوى العالم اضافة إلى الكثافة السكانية وفقا للبيان.