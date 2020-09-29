«سى آى كابيتال» توقع اتفاقية تأسيس جامعة بادية بالم هيلز بتكلفة 1.9 مليار جنيه

أعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيع اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وقالت سى آى كابيتال فى إفصاح للبورصة الثلاثاء، إن شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة وقعت الاتفاق وستنشئ الجامعة بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وأضافت الشركة أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تتراوح بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما ستمتلك شركة تعليم 60%.

وسيتم تمويل مشروع الجامعة من خلال رأسمال الشركة المشتركة والقروض التى ستحصل عليها من البنوك.

ولم تفصح الشركتان حتى الآن عن حجم رأس المال المقرر لتأسيس الشركة الجديدة.

سى آى كابيتال: مشروع الجامعة يستوعب 9000 طالب

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة الخاصة استيعاب 9000 طالب.

ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، ويتوقع بدء استقبال الطلبة بداية من العام الدراسى 2022.

وتقول بالم هيلز إنها تجرى مفاوضات فى الوقت الراهن مع عدة جامعات وكليات دولية لإنشاء فروع لها بمشروع بادية غرب القاهرة.

وبدأت “بالم هيلر للتعمير” منذ العام الماضى فى تطوير مشروع (بادية) بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 3000 فدان.

بالم هيلز تعاقدت مع شركة ألمانية لتطوير مشروع بادية

ووقعت الشركة فى 11 سبتمبر 2019 اتفاقية مع شركة “جوليس برجر” الألمانية، لإدارة تطوير المرحلة الأولى من مشروع “بادية”.

وقالت “بالم هيلز” فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة برجر الألمانية (جى بى آى) ستتولى جميع أنشطة الإدارة والإشراف على تطوير المرحلة الأولى من مشروع “بادية” بما فى ذلك إدارة ورصد جميع أنشطة المقاولين.

كما ستقوم الشركة بالعمل كمستشار للمشروع ، إضافة إلى إدارة التصميمات وإدارة برنامج التشييد والبناء، والتصنيع خارج الموقع.

كذلك ستتولى عمليات النقل، وإعداد إستراتيجية التطوير وتنفيذها، وإدارة التكاليف، وإدارة مراقبة الجودة، وإدارة الهندسة القيمية.

وتغطى المرحلة الأولى من مشروع بادية مساحة 332 فدانا من أصل 3000 فدان.

وتشمل تلك المرحلة إنشاء وحدات سكنية ووحدات مستقلة بإجمالى مساحة بنائية قدرها 622 ألف متر مربع تقريبا.

كما تتضمن إنشاء مدرسة دولية، مبان إدارية، ناد اجتماعى رياضى على مساحة بنائية قدرها 170 ألف متر تقريبا.

وتتوقع الشركة بدء تسليم تلك الوحدات خلال عام 2022.