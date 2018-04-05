سى آى كابيتال تكشف التفاصيل النهائية للطرح بالبورصة

شريف عمرفى تأكيد لانفراد "المال"، أعلنت شركة سى آي كابيتال التفاصيل الكلية لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة المصرية، خلال الربع الثانى من العام الحالى.ومنذ أيام نشرت "المال" أن قيمة الطرح المتوقع تنفيذه خلال الربع الثانى من العام الحالى لمجموعة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ستقارب 100

شريف عمر

فى تأكيد لانفراد “المال”، أعلنت شركة سى آي كابيتال التفاصيل الكلية لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة المصرية، خلال الربع الثانى من العام الحالى.

ومنذ أيام نشرت “المال” أن قيمة الطرح المتوقع تنفيذه خلال الربع الثانى من العام الحالى لمجموعة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ستقارب 100 مليون دولار، ما يعادل 1.8 مليار جنيه.

وأعلنت شركة سى آي كابيتال، فى بيان صحفى، أمس، أن السعر الاسترشادي لطرح نحو 225.637 مليون سهم في البورصة المصرية تمثل 41.5% من رأسمال سيتراوح بين 7.29 و8.26 جنيه مصري للسهم الواحد.

وتستهدف سى آي كابيتال جمع ما بين 1.6 و1.9 مليار جنيه من خلال الطرح، كما سيتم تقسيم الطرح بين 90% للطرح الخاص للمؤسسات، و10% من الأسهم عبر طرح عام للمستثمرين الأفراد.

وأضافت الشركة، في بيان، أن السعر الاسترشادي يقدر قيمة سي آي كابيتال قبل الطرح بما بين ثلاثة و3.4 مليار جنيه.

وقالت الشركة إنها تتوقع غلق عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للشريحة المخصصة للمستثمرين من المؤسسات وإعلان السعر النهائي في 19 أبريل الحالى، وفتح باب الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد من 17 إلى 24 أبريل، على أن يبدأ تداول السهم بالبورصة في 30 أبريل الحالى.

وقالت مصادر سابقًا، لـ”المال”، إن سى آى كابيتال اتفقت مع شركتى فاروس المالية القابضة وإتش سى للاستثمار والأوراق المالية، على ترويج نحو 20% من الأسهم المخصصة للطرح الخاص بالمناصفة بينهما.

وأكدت المصادر أن شركة سى آى كابيتال للترويج وتغطية الاكتتابات– التابعة للكيان الأم- وبنك الاستثمار الأمريكى جيفريز إنترناشيونال ليميتد، سيتوليان الترويج للحصص المتبقية من الطرح.

وبنهاية يناير الماضى انفردت “المال” بالكشف عن اختيار سى آى كابيتال بنك الاستثمار الأمريكى جيفريز إنترناشيونال ليميتد، لتولي الترويج الخارجى لطرحها فى البورصة، فيما سيتولى مكتب معتوق بسيونى للاستشارات، المهمة القانونية.

ووفقًا للبيان الصحفى الصادر عن سى آى كابيتال، ستوظف الأخيرة حصيلة الطرح للتوسع فى الأنشطة القائمة ودخول مجالات جديدة وتعزيز الميزانية العمومية وتمويل الأغراض العامة.

وبلغت إيرادات سى آى كابيتال 1.85 مليار جنيه فى 2017، وصافى الربح العائد للمساهمين 251 مليونًا بزيادة سنوية 104%.

للاطلاع على انفراد “المال”

100 مليون دولار قيمة الطرح المرتقب لسى آى كابيتال فى البورصة