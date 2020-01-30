«سى آى كابيتال» تقترب من إدارة طرح «كايرو ثرى أيه» بـ البورصة

استحوذت «سى آى كابيتال» فى سبتمبر الماضى على %60 من «تعليم» بالمشاركة مع مجموعة مستثمرين، فى صفقة قاربت 1.2 مليار جنيه.

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجموعة «سى آى كابيتال» اقتربت من إدارة طرح حصة من شركة «كايرو ثرى أيه» العاملة فى الصناعات الغذائية فى البورصة المصرية خلال العام الجارى.

وكان حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك للمجموعة قد قال أمس – فى تصريحات صحفية- إن «سى آى كابيتال» تنوى إدارة طرح شركة أمن غذائى فى البورصة خلال 2020 بقيمة تفوق مليار جنيه.

ووفقاً لموقعها الإلكترونى، تأسست «كايرو ثرى أيه» عام 1981، بواسطة رجل الأعمال الراحل رفعت الجميل، وتعمل فى 6 مجالات رئيسية، هى تجارة الحبوب، والاستيراد والتصدير وتجارة السلع الزراعية، والدواجن، وصناعة الزيوت، والأعلاف، والشحن والتفريغ.

وتعود ملكية كايرو ثرى أيه حالياً إلى شركة «سبارك كومديتيز» الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، ومؤخرًا اشترت %50 من الأهرام للدواجن مقابل 340.2 مليون جنيه وسبقها الاستحواذ خلال عام 2017 على %99 من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وقال بدران – فى تصريحات على هامش المؤتمر الاستثمارى للمجموعة – إن «سى آى كابيتال» تنوى إدارة طرح حصة من أسهم شركة «تعليم» – مالكة جامعة النهضة – فى البورصة.

واستحوذت «سى آى كابيتال» فى سبتمبر الماضى على %60 من «تعليم» بالمشاركة مع مجموعة مستثمرين، فى صفقة قاربت 1.2 مليار جنيه.

وأوضح أن طرح «تعليم» سيكون فى الربع الأخير من العام الحالى أو مطلع الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.

وعن الأنشطة الرئيسية بالمجموعة قال «بدران» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن ذراع المجموعة التابع فى التمويل الاستهلاكى– شركة سهولة – ستركز على تقديم خدمة التقسيط للأدوات المنزلية والكهربائية فى مناطق نائية، مشيرا إلى أنه خلال أسابيع سيتم الإطلاق الفعلى للشركة البالغ رأسمالها 100 مليون جنيه، بعدما تم الاتفاق مع أكثر من شركة صناعية وتجارية على تمويل السلع الخاصة بها عبر الكيان الجديد.

ولفت إلى أن حجم أرصدة شركة «سى آي» للتمويل العقارى» التابعة قاربت 80 مليون جنيه، رغم إطلاقها بنهاية العام الماضى.

وفى مارس الماضى، حصلت «سى آى كابيتال» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تمويل عقارى أعقبتها بالربع الثانى من العام نفسه بتأسيس شركة لتمويل السلع الاستهلاكية والمعمرة.

وتابع : «فى إطار التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية، تقدمت المجموعة لإضافة نشاط التخصيم من خلال شركتها التابعة «كوربوليس» للتأجير التمويلى».