«سى آى كابيتال» تسجل زيادة %46 فى أرباح 2019 لتبلغ 544.8 مليون جنيه

أظهرت نتائج أعمال شركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية ارتفاع إيرادتها إلى 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2019 بنسبة نمو قدرها %39.2 عن العام السابق.

وكشفت نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة المصرية أمس ارتفاع صافى الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 544.8 مليون جنيه خلال 2019 بنسبة نمو قدرها %46 عن 2018.

و بلغ إجمالى حجم محفظة التمويل 8.23 مليار جنيه بنسبة ارتفاع %9.7 عن العام السابق.

واستحوذت الأنشطة المالية غير المصرفية على %83.3 من إجمالى الإيرادات، و%82.1 من إجمالى الأرباح.

وسجل صافى الأرباح الناتجة من الفوائد التمويلية 750 مليون جنيه بارتفاع نسبته %37.1 عن 2018 بمتوسط فائدة قدرها %9.6.

أما صافى الربح التشغيلى فبلغ 889.8 مليون جنيه، بارتفاع قدره %49.7 عن 2018.

وبلغ إجمالى الأصول 10.9 مليار جنيه، بزيادة %14.1 عن العام الأسبق، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية %21.6.

وصعدت إيرادات نشاط التأجير التمويلى لمجموعة «سى آى كابيتال» والمتمثلة فى شركة «كوربليس» التابعة إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو %68.7 عن 2018.

وبلغ صافى ربح «كوربليس» بعد الضرائب 418.6 مليون جنيه بزيادة 85.9% عن العام السابق.

وسجلت قيمة العقود الجديدة فى «كوربليس» 4.6مليار جنيه، وارتفع حجم محفظة التأجير التمويلى بنسبة %10 مقارنة مع العام السابق ليصل إلى 6.8 مليار جنيه، كما انتهت الشركة من إصدار أكبر سندات توريق فى تاريخها بقيمة تتجاوز 2.2 مليار جنيه.

وارتفعت إيرادات المجموعة وصافى الربح المحقق من عمليات التمويل متناهى الصغر بواقع %9 و%5.8 على التوالى مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 331.3 مليون جنيه و 112.9مليون جنيه.

وبلغ إجمالى حجم محفظة التمويل متناهى الصغر 689.7 مليون جنيه فى نهاية العام المالى 2019 بارتفاع %11.8 مقارنة بالعام السابق.

وافتتحت «سى آى كابيتال» نهاية العام الماضى 14 فرعا جديدا ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 60.

ومنحت شركة «سى آى كابيتال» للتمويل العقارى، ذراع التمويل العقارى الذى تم تأسيسه مؤخرا، قروضا بقيمة 84 مليون جنيه فى الربع الأخير من عام 2019.

وبلغ إجمالى الأصول تحت إدارة المجموعة 9.5 مليار جنيه بنهاية 2019 بارتفاع %15.5 مقارنة بالعام السابق.

وبلغت الحصة السوقية فى نشاط السمسرة فى الأوراق المالية %9.7 بنهاية 2019 لتحتل المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية.

وسجلت إيرادات خدمات الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات 81.2 مليون جنيه بزيادة %18.3 مقارنة مع العام السابق.