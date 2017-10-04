سى آى كابيتال تستهدف اقتحام التمويل الاستهلاكى عقب صفقة ريفى

أحمد الدسوقى وأحمد علىتخطط شركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، لمواصلة اختراق قطاع التمويل المالى غير المصرفى، عبر مجال «التمويل الاستهلاكى» خلال الفترة المقبلة، عقب اتفاقها للاستحواذ على حصة أغلبية فى «ريفى»، للتمويل متناهى الصغر، وزيادة حصتها فى

أحمد الدسوقى وأحمد على

تخطط شركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، لمواصلة اختراق قطاع التمويل المالى غير المصرفى، عبر مجال «التمويل الاستهلاكى» خلال الفترة المقبلة، عقب اتفاقها للاستحواذ على حصة أغلبية فى «ريفى»، للتمويل متناهى الصغر، وزيادة حصتها فى «كوربليس» للتأجير التمويلى إلى %86.

وأعلنت شركة سى آى كابيتال القابضة عن توصلها لاتفاق مع شركة جيمينى القابضة للاستثمارات المالية، التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، للاستحواذ على حصة أغلبية بشركة ريفى للتمويل متناهى الصغر، كما أعلنت عن رفع مساحتها بشركة كوربوليس للتأجير التمويلى الى %86.

من جانبه قال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لـشركة «سى آى كابيتال» للاستثمارات المالية، إن شركته تدرس سبل اختراق مجال «التمويل الاستهلاكى» خلال الفترة المقبلة، عبر الاستحواذ على كيان قائم أو تأسيس شركة جديدة، متابعا أنه لم يتبق سوى هذا النشاط فقط لتستكمل سى آى كابيتال منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، بعد اتفاق الاستحواذ على «ريفى» وزيادة الحصة فى «كوربليس».

وأكمل أن «سى آي كابيتال» على ثقة فى إدارة «ريفى» للتمويل متناهى الصغر، برئاسة أحمد البردعى – المساهم المؤسس بالشركة – وتسعى خلال الفترة المقبلة لدعمها فى تحقيق أهدافها ورفع حصتها السوقية.

وكشفت «المال» عبر بوابتها الإلكترونية أمس، عن أن حصة الأغلبية التى تستحوذ عليها «سى آى كابيتال»، تشمل حصة شركة «جيمنى هولدينج»، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وربما حصص أخرى، علمًا أن هيكل ملكية ريفى للتمويل متناهى الصغر يتوزع بواقع %60 لشركة «جيمناى»، و%20 للصندوق الاجتماعى للتنمية، و%20 لرجل الأعمال أحمد البردعى.

وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر «الصندوق الاجتماعى للتنمية» سابقًا، أن الجهاز يحتفظ بحصته التى تقدر بـ %20، فى شركة ريفى للتمويل متناهى الصغر، ولا يعتزم بيعها فى الأجل المنظور.

يذكر أن ريفى صاحبة الرخصة الأولى فى مصر فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتقدم خدماتها لأكثر من 300 ألف عميل، من خلال 38 فرعًا، فى مختلف أنحاء الجمهورية.