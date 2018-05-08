سى آى كابيتال تخطر البورصة بخطة التوسع فى السوق المصرى

رجب عزالدينقالت شركة سى آى كابيتال القابضة إنها تستهدف التوسع فى الأسواق المصرية خلال العامين المقبلين تعلى مستوى أكثر من نشاط .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف التوسع فى نشاط التأجير التمويل من خلال العمل على جذب عملاء جديدة ومن ثم زيادة المحفظة الخاصة بالتأجير

رجب عزالدين

قالت شركة سى آى كابيتال القابضة إنها تستهدف التوسع فى الأسواق المصرية خلال العامين المقبلين تعلى مستوى أكثر من نشاط .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف التوسع فى نشاط التأجير التمويل من خلال العمل على جذب عملاء جديدة ومن ثم زيادة المحفظة الخاصة بالتأجير التمويلى .

كما تستهدف الشركة التوسع فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إنشاء شركات جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة .

وتخطط الشركة أيضا للتوسع فى نشاط التمويل منتاهى الصغر من خلال العمل على زيادة المحفظة الخاصة بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% بنهاية العام الجارى.

وتتوقع الشركة ارتفاع نسبة مساهمة نشاط التمويل متناهى الصغر فى أرباح المجموعة بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%.

كما تتوقع ارتفاع أرباح نشاط الخدمات المالية غير المصرفية بالنسبة بنسبة تتراوح بين 65% إلى 70% بنهاية عام 2018 وفقا للبيان.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 36% خلال الربع الأول المنتهى مارس 2018 لتسجل 92.18 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 67.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وقالت الشركة فى وقت لاحق إن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأس المال المصدر إلى 544.18 مليون جنيه عبر إصدار 132.7 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية جنيه وعلاوة إصدار 6.7 جنيه للسهم.

وأضافت الشركة فى البيان إن تلك الزيادة تأى بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في مارس الماضي وذلك بإصدار عدد أسهم لا تزيد على عدد الأسهم التي يتم بيعها في الطرح العام و الخاص وبما لا يجاوز 142 مليون سهم,

ويبلغ رأسمال الشركة 411.4 مليون جنيه، عبر 411.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.