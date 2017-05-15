سى آى كابيتال تتوسع بأنشطة بنوك الاستثمار والخدمات غير المصرفية

❏ تدشين شركة للتمويل متناهى الصغر فى الربع الأخير من العام ❏ خطة لزيادة رأسمال «كوربليس» بقيمة 500 مليون جنيه على مرحلتين ❏ طرح الشركة بالبورصة مطلع 2018..ومفاوضات لبيع %10 من الأسهم ❏ 12 مليار دولار تدفقات متوقعة للاستثمار الأجنبى المباشرالمال- خاصوضعت شركة سى آى كابيتال خطة طموحًا

❏ تدشين شركة للتمويل متناهى الصغر فى الربع الأخير من العام

❏ خطة لزيادة رأسمال «كوربليس» بقيمة 500 مليون جنيه على مرحلتين

❏ طرح الشركة بالبورصة مطلع 2018..ومفاوضات لبيع %10 من الأسهم

❏ 12 مليار دولار تدفقات متوقعة للاستثمار الأجنبى المباشر

المال- خاص

وضعت شركة سى آى كابيتال خطة طموحًا للتوسع سواء فى مجال بنوك الاستثمار التقليدية أو بإضافة أنشطة خدمات مالية غير مصرفية جديدة، وأبزرها التمويل متناهى الصغر، كما تخطط لاختراق أسواق دبى والسعودية وجنوب أفريقيا.

وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى للشركة، إن سى آى كابيتال تعتزم تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر فى الربع الأخير من العام الحالى.

وأشار عطا الله، خلال اطلاق مؤتمر سى آى كابيتال الأول للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد بالجونة، إلى أن الشركة تعتزم رفع حقوق الملكية بشركة «كوربليس» للتأجير التمويلى لمليار جنيه، عبر زيادة رأسمالها بنحو 500 مليون على مرحلتين، أولاها بقيمة 100 مليون جنيه، يليها تنفيذ الثانية فى مرحلة لاحقة.

وعن طرح الشركة فى البورصة، أوضح عطاالله، أن «سى آى كابيتال»، القابضة تعتزم زيادة رأسمالها باكتتاب عام بالبورصة مطلع 2018، كما يتفاوض البنك التجارى الدولى – الذى يملك %21 من أسهم سى آى كابيتال، لبيع نحو %10 من أسهمه لأحد المستثمرين المحليين.

يذكر أن البنك التجارى الدولى كان قد أعلن مارس الماضى عن تنفيذ صفقة شراء عدد من المستثمرين لنسبة %74.75 من الأسهم المصدرة لشركة سى آى كابيتال القابضة بقيمة إجمالية 710 ملايين و158 ألف جنيه.

وأكد عطا الله أن الشركة ستعقد مؤتمرين استثماريين بشكل دائم فى مصر خلال مايو من كل عام، وفى جنوب أفريقيا فى شهر يناير خلال السنوات المقبلة.

ونوه إلى اتفاق الشركة مع أحد البنوك السعودية على العمل فى المملكة من خلال إنشاء مكتب للشركة، متوقعا تفعيله خلال شهر، بالإضافة لافتتاح فرع دبى قبل نهاية العام الحالى، فى حين تدرس افتتاح مكتب فى جنوب أفريقيا خلال عامين فى حالة الاحتياج له.

وقال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث بسى آى كابيتال، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى من شأنها زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية، وذلك فى أعقاب الزيادة اللافتة فى قيمة الاستثمارات غير المباشرة فى أوراق الدين الحكومية وسوق المال، متوقعاً أن تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة خلال العام الحالى 10 مليارات دولار ترتفع إلى 12 مليار دولار خلال 2018.

وأوضح عطا الله ليوضح أن الشركة مهتمة بالمنافسة على إدارة طرح شركة إنبى فى البورصة، وستقدم عرضًاَ لاقتناص الطرح دون الدخول فى تحالف سواء مع بنوك أجنبية أو محلية، لرؤيته أن حجم الطرح لا يدعو للحاجة للدخول فى تحالفات.

وبسؤاله عن رؤيته لمزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى النشاط الاستهلاكى، قال عطا الله إن القطاع الاستهلاكى بحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة فى الفترة المقبلة، أما التخوف الوحيد من المزاحمة فيكمن فى غياب الشفافية لطبيعة استثمارات الدولة فى هذا القطاع أو غيره.

وأطلقت سى آى كابيتال أمس فعاليات مؤتمرها الأول السنوى للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 16 مايو الحالى، بحضور أكثر من 90 ممثلا عن مؤسسات الاستثمار المختلفة بأصول مدارة تبلغ قيمتها نحو تريليونى دولار فى الأسواق الناشئة والأولية، بالإضافة إلى 115 ممثلا عن الإدارة العليا للشركات المشاركة فى المؤتمر والتى تعمل بالقطاعات المالية والعقارية والصناعية والاستهلاكية والرعاية الصحية.