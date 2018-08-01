سى آى كابيتال تتفاوض على شراء مقر جديد بالقرية الذكية

رجب عزالدين:قالت شركة سى آى كابيتال القابضة إن مجلس إداراتها المنعقدة أمس الثلاثاء، وافق على شراء مقر جديد بالقرية الذكية، وجار التفاوض بشأنه.كما وافق المجلس على منح قروض مساندة للشركات التابعة بحد أقصى 600 مليون جنيه تمول من الموارد الذاتية للشركة لتمويل رأس المال العامل لشركات المجموعة.وأظهر

رجب عزالدين:

قالت شركة سى آى كابيتال القابضة إن مجلس إداراتها المنعقدة أمس الثلاثاء، وافق على شراء مقر جديد بالقرية الذكية، وجار التفاوض بشأنه.

كما وافق المجلس على منح قروض مساندة للشركات التابعة بحد أقصى 600 مليون جنيه تمول من الموارد الذاتية للشركة لتمويل رأس المال العامل لشركات المجموعة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سي آي كابيتال القابضة ارتفاع أرباحا بنسبة 88% خلال النصف الأول من 2018 لتسجل 183 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 97.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وقفزت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 735 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.