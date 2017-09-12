سى آى كابيتال تتجه لرفع حصتها فى كوربوليس إلى 86%

❐ «الفلاحين»: 4 آلاف جنيه السعر العادل للطن.. ومصدر رسمى: لن يتعدى 3500إيمان القاضى وشريف عمرتعتزم شركة سى آى كابيتال، رفع حصتها بهيكل ملكية «كوربوليس» للتأجير التمويلى إلى %86 عبر التقدم بعرض للاستحواذ على حصة بنك UBAF الفرنسى بها، البالغة %14.وأوضح حازم بدران، نائب ر

❐ «الفلاحين»: 4 آلاف جنيه السعر العادل للطن.. ومصدر رسمى: لن يتعدى 3500

إيمان القاضى وشريف عمر

تعتزم شركة سى آى كابيتال، رفع حصتها بهيكل ملكية «كوربوليس» للتأجير التمويلى إلى %86 عبر التقدم بعرض للاستحواذ على حصة بنك UBAF الفرنسى بها، البالغة %14.

وأوضح حازم بدران، نائب رئيس مجموعة سى آى كابيتال، أنه سيتم مخاطبة إدارة البورصة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتنفيذ عملية نقل الملكية بسوق الصفقات.

وتابع أن هيكل ملكية “كوربوليس” بعد إتمام الصفقة سيتوزع بواقع %86 لسى آى كابيتال، و %14 لرجل الأعمال طارق عزمى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة كوربوليس، غير انه رفض الإفصاح عن قيمة الصفقة.

كانت «سى آى كابيتال» استحوذت على حصتها الحالية بشركة كوربوليس، عبر شراء حصص البنك التجارى الدولى، والصندوق السيادى الألمانى DEG ، خلال العام الماضى.

وأوضح بدران أن «سى آى كابيتال»، تركز بقوة فى الفترة الراهنة على ضمان استمرار نمو قطاع التأجير التمويلى، بجانب التوسع بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إطلاق أذرع جديدة للتمويل الاستهلاكى، والتمويل متناهى الصغر، والتخصيم.

ووفقاً للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية، احتلت كوربوليس صدارة شركات التأجير التمويلى خلال العام الماضى، بعد أن سيطرت على حصة سوقية %15.2 من إجمالى العقود بقيمة 3.2 مليار جنيه، فيما سجلت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية %11.3.